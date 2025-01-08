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Какие повестки могут получить украинцы в январе 2025 — три вида

8 января 2025 02:30
Сергей Попов - Редактор
Сергей Попов
Редактор
Мобилизация в январе 2025 — какие виды повесток могут вручить украинцам
Работники ТЦК вручают повестку военнообязанному. Скриншот из видео на Youtube
Сергей Попов - Редактор
Сергей Попов
Редактор

В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. Поэтому, в январе 2025 года так же военнообязанным мужчинам будут вручать повестки. Как известно, есть несколько видов этого документа. При этом важно понимать, что далеко не каждая из этих повесток означает, что мужчину призовут на военную службу.

Какие виды повесток действуют в Украине в январе 2025 года, когда и кому могут вручить ту или иную повестку, разбираемся далее в материале.

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Какие повестки могут получить украинцы в январе 2025 года

1. Повестка для уточнения военно-учетных данных

Это самый распространенный вид повесток. Именно этот документ могут вручить военнообязанному в любом общественном месте, на улице, по адресу проживания или по месту работы.

Такую повестку вручают мужчинам с целью уточнить определенные данные, к примеру, семейное положение, трудоустройство, наличие или отсутствие детей. 

По этой повестке военнообязанный должен явиться в ТЦК и СП в указанные на документе дату и время. Данная повестка не означает мобилизацию, если лицо забронировано или имеет отсрочку, то после уточнения данных может быть свободным. 

 

Повестка на уточнение военно-учетных данных
Повестка на уточнение военно-учетных данных. Скриншот с портала Минобороны 

2. Направление на прохождение военно-врачебной комиссии

Несмотря на то, что в СМИ можно часто встретить термин "повестка на ВВК", с точки зрения действующего законодательства это является неверной формулировкой. На самом деле повестки на ВВК не существует, а есть направление.

Это важно знать и правильно различать эти понятия. Ведь направление указывает на конкретную процедуру — прохождение медицинского обследования. Документ официально подписывается руководителем ТЦК и предоставляется лицу для дальнейшего прохождения ВВК.

 

Как выглядит "повестка" на ВВК
Образец направления на ВВК. Скриншот с портала Минобороны

3. Мобилизационное распоряжение

Мобилизационное распоряжение, которое также называют боевой повесткой или повесткой на отправку, — это письменный документ, который выдается военнообязанному ТЦК и СП, для явки в сборный пункт для дальнейшей отправки на мобилизацию.  

Документ нельзя заполнять непосредственно перед вручением, он должен быть оформлен руководителем ТЦК заблаговременно. Мобилизационное распоряжение вручают лично в руки лицу, которое призывается на военную службу, что удостоверяется подписью этого лица.

Обязательные реквизиты мобилизационного распоряжения:

  • регистрационный номер;
  • дата оформления повестки;
  • место формирования;
  • фамилия, имя и отчество лица и дата рождения лица;
  • место и время явки;
  • информация об ответственности;
  • печать и подпись уполномоченного лица.

 

Что такое мобилизационное распоряжение
Повестка на отправку. Фото: varash-rada.gov.ua

Ранее мы писали, как понять, что представители ТЦК вручили повестку с нарушением, что делать в таком случае и как можно обжаловать.

Напомним, мы рассказывали, кто из украинцев имеет право на отсрочку в январе.

Также мы информировали, кто может получить бронь от призыва на военную службу в январе 2025 года.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Украина мобилизация повестки ТЦК и СП военнообязанные

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