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Повістки українцям поштою — чи законно оповіщати через Viber

20 грудня 2024 08:30
Сергій Попов - Редактор
Сергій Попов
Редактор
Повістка поштою в Україні — чи законно повідомляти про неї через Viber
Оповіщення про повістку через Viber. Колаж: Новини.LIVE
Сергій Попов - Редактор
Сергій Попов
Редактор

В Україні тривають воєнний стан та загальна мобілізація, під час яких військовозобов'язані чоловіки отримують повістки. Зокрема наразі оповіщення може здійснюватися через пошту, а саме через поштового оператора "Укрпошта". 

Проте, чи законно оповіщувати військовозобов'язаних українців про надходження повістки у поштове відділення через месенджер Viber — на це питання відповів адвокат Дмитро Кушнаренко в коментарі РБК-Україна.

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Як зауважив фахівець, нові правила щодо оповіщення військовозобов'язаних громадян регламентовані відповідно до "Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період", який затверджено постановою Кабінету міністрів України від 16.05.2024 р. № 560.

Дмитро Кушнаренко пояснив, у випадку, коли поштове відділення отримує листи з повістками від ТЦК, працівники поштового відділення протягом трьох днів мають здійснити належне інформування та повідомлення адресатів всіма доступними методами. 

Відповідно до встановлених норм, працівники пошти можуть повідомити адресатів про надходження повістки такими способами: 

  1. Залишити конверт у поштовій скриньці;
  2. Вручити конверт особисто адресату в руки;
  3. Здійснити смс-оповіщення, зокрема через Viber. 

Таким чином повідомлення про надходження повістки на пошту через Viber вважається законним способом оповіщення.

 

Повістка поштою в Україні — чи законно повідомляти про неї через Viber
Оповіщення про повістку через Viber. Фото: ТСН.ua

Адвокат нагадав, що в адресата є три дні, щоб забрати кореспонденцію. Після закінчення терміну, навіть у разі, якщо адресат не отримає листа, буде вважатись, що він поінформований належним чином. 

Крім того, якщо особа фактично проживає за іншою адресою і при цьому не повідомила про це ТЦК, але повістка була відправлена за відомою ТЦК адресою, то вона все одно вважається врученою, а людина — належним чином проінформованою.

"Потрібно пам'ятати, що за порушення правил військового обліку, зокрема щодо неповідомлення про зміну місця проживання, також передбачена відповідальність", — зазначив Дмитро Кушнаренко.

Раніше ми писали, скільки штрафів може прийти за ігнорування повісток від ТЦК.

Нагадаємо, ми розповідали, хто має право штрафувати військовозобов'язаних українців за ігнорування повістки. 

Також ми інформували, як зрозуміти, що представники ТЦК вручили повістку з порушенням, що робити у такому випадку та як можна оскаржити. 

Viber пошта мобілізація повістки оповіщення військовозобов'язані

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