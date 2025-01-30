Штрафы от ТЦК 2025 — за что можно получить и как проверить их наличие

Работники ТЦК проверяют документы у мужчины. Скриншот из видео на Youtube

Общая мобилизация и военное положение в Украине продолжаются. В этот период все военнообязанные граждане должны соблюдать правила военного учета. За их нарушение предусмотрено административное наказание в виде штрафа.

За какие именно нарушения можно получить штраф от ТЦК в феврале 2025 года, какова его сумма и как узнать, есть ли он, пишет УНИАН.

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Постановление Кабинета Министров Украины №1487 определяет обязанности военнообязанных граждан, за невыполнение которых грозят штрафные санкции.

Так, среди главных обязанностей: находиться на воинском учете, прибывать по вызову (по повестке) и сообщать ТЦК об изменениях относительно места жительства, семейного статуса трудоустройства и т.д.

Таким образом, лицу могут выписать штрафы за следующие нарушения:

необновление военно-учетных данных (при условии, если ТЦК не могут получить эти данные из государственных реестров);

неуведомление ТЦК об изменениях личных данных (переезд, трудоустройство и т.д.);

непостановка на воинский учет (в частности, это касается женщин-медиков и юношей в возрасте 17 лет);

отказ от прохождения военно-врачебной комиссии;

неявка по повестке;

порча или утеря военно-учетных документов.

Военнообязанный в территориальном центре комплектования. Фото: ЖОТЦК и СП/Facebook

Какая сумма штрафа от ТЦК и СП

За нарушение правил воинского учета военнообязанного гражданина могут привлечь к ответственности по административным статьям 210 и 210-1.

Размер штрафов за неявку в ТЦК зависит от статуса лица, которому они начисляются:

от 17 до 25,5 тыс. грн — для граждан;

от 34 до 59 тыс. грн — для должностных и юридических лиц.

Оплатить штраф можно через онлайн-приложения банка по реквизитам, указанным в постановлении, или в кассе банковского отделения. Если не оплатить сумму сразу, то штраф попадает в исполнительную службу и удваивается.

Если игнорировать уплату, лицу могут заблокировать банковские счета для принудительного изъятия денег. А при сумме штрафа 160 тыс. грн и более нарушителям грозит конфискация жилья.

Как проверить, есть ли штрафы от ТЦК

ТЦК может выписывать штраф заочно, не уведомляя об этом военнообязанного. Поэтому стоит знать, как можно проверить штрафы на свое имя. Есть несколько способов:

Opendatabot. Можно узнать, открыто ли на вас исполнительное дело, если ввести ФИО и дату рождения в соответствующем поле. Однако следует учесть, что эта функция платная и стоит 99 грн.

Дія. Увидеть неуплаченные штрафы можно в разделе "Услуги" — "Совершение мероприятий по штрафам за нарушение правил воинского учета".

Единый реестр должников. Здесь также нужно вводить личные данные, однако функция бесплатная.

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