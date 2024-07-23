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Какой документ можно предъявлять работникам ТЦК вместо военного билета

23 июля 2024 18:54
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Мобилизация в Украине — что предъявить работникам ТЦК вместо военного билета
Работники ТЦК разговаривают с военнообязанным мужчиной. Скриншот с видео на Youtube
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

В соответствии с действующим законодательством Украины все военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 60 лет должны носить с собой, кроме паспорта гражданина Украины, военно-учетный документ. Есть несколько видов соответствующей документации. Одним из таких документов является военный билет.

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Какой документ может предъявить военнообязанный мужчина работникам ТЦК и СП вместо военного билета, рассказываем далее в материале.

Так, согласно приказу Министерства обороны Украины №610 от 21.11.2017 "О временном удостоверении военнообязанного", выданные ранее этой даты временные удостоверения военнообязанным считаются действительными. Кроме этого, документ устанавливает форму временного удостоверения и сроки его действия.

 

Мобилизация в Украине – что предъявить работникам ТЦК вместо военного билета
Работник ТЦК разговаривает с военнообязанным мужчиной. Скриншот с видео на Youtube

По состоянию на 2024 год существует несколько видов военно-учетного документа, в частности:

  • приписное — его должны иметь лица от 17 до 25 лет, которые стали на учет призывников, но не являются военнообязанными;
  • военный билет или удостоверение офицера запаса;
  • временное удостоверение военнообязанного;
  • военно-учетный документ на бланке нового образца;
  • электронный военно-учетный документ — имеющийся в приложении Резерв+, он имеет такую же юридическую силу, как бумажный.

Самый простой способ получения последнего документа, если он был сформирован через приложение Резерв+. Срок действия электронного военно-учетного документа — 1 год с момента формирования. Однако, следует обратить внимание, если QR-кода нет, документ не считается действительным.

Ранее мы сообщали, как будут наказывать украинских мужчин, которых ТЦК "поймает" без военно-учетного документа.

Напомним, мы писали, какое наказание за потерю военного билета ждет украинцев.

Также мы информировали, что украинские мужчины не могут сделать без военного билета.

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