Мобилизация в апреле 2024 — генерал ВСУ ответил, какие специалисты нужны на фронте

Военнослужащий ВСУ на фронте. Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

Как известно, из-за полномасштабной агрессии россии в Украине уже третий год длятся всеобщая мобилизация и военное положение. В настоящее время призыву на военную службу подлежат военнообязанные мужчины от 27 до 60 лет. В то же время украинская армия нуждается в специалистах конкретных специальностей, чтобы усилить фронт и уничтожить оккупанта.

Какие именно специалисты нужны войску сейчас больше всего, рассказал начальник Харьковского гарнизона генерал Сергей Мельник с позывным "Марсель" в интервью "Суспільне Харків".

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Генерал Сергей "Марсель" Мельник. Скриншот с видео на Youtube

По словам военного, в первую очередь мобилизация Украине нужна для того, чтобы обеспечить воинские части определенными специалистами.

Он отметил, что армия нуждается в:

штурмовиках;

специалистах по разминированию и минированию территорий (специалист инженерно-саперного дела);

снайперах;

водителях;

инженерах;

медиках.

"Должен прийти человек-специалист именно на это место. Мы проводим поиск этих людей в гражданской жизни, должны их готовить, и по этим учетным военным специальностям должны комплектовать те воинские части, которым необходим именно этот специалист", — сказал Мельник.

Генерал также отметил, что следует изменить подход к мобилизации, и выразил надежду, что в этом поможет новый закон, который уже скоро будут рассматривать депутаты во втором чтении.

"Человек пришел в армию и понял: я зашел, я социально защищен, не дай бог, какая-то ситуация со мной — семья социально защищена, он получает средства, он воюет, он не оглядывается назад, он знает, что он полностью материально обеспечивает свою семью, и страна потом должна позаботиться о нем. Мы без мобилизации не обойдемся, это уже навеки с таким соседом. Но должно быть все четко и взвешено", — резюмировал Сергей Мельник.

Ранее мы сообщали, кто будет мобилизован в ряды ВСУ в первую очередь в апреле 2024 года.

Напомним, мы писали, кто из военнообязанных украинцев должен будет явиться в ТЦК и СП без повестки уже в апреле.

Также мы информировали, сколько военных в Украине до сих пор не были на фронте.