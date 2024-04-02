Мобилизация в апреле 2024 — генерал ВСУ ответил, какие специалисты нужны на фронте

Каких специалистов ждут на фронте больше всего — ответ генерала ВСУ
Как известно, из-за полномасштабной агрессии россии в Украине уже третий год длятся всеобщая мобилизация и военное положение. В настоящее время призыву на военную службу подлежат военнообязанные мужчины от 27 до 60 лет. В то же время украинская армия нуждается в специалистах конкретных специальностей, чтобы усилить фронт и уничтожить оккупанта.
Какие именно специалисты нужны войску сейчас больше всего, рассказал начальник Харьковского гарнизона генерал Сергей Мельник с позывным "Марсель" в интервью "Суспільне Харків".
По словам военного, в первую очередь мобилизация Украине нужна для того, чтобы обеспечить воинские части определенными специалистами.
Он отметил, что армия нуждается в:
- штурмовиках;
- специалистах по разминированию и минированию территорий (специалист инженерно-саперного дела);
- снайперах;
- водителях;
- инженерах;
- медиках.
"Должен прийти человек-специалист именно на это место. Мы проводим поиск этих людей в гражданской жизни, должны их готовить, и по этим учетным военным специальностям должны комплектовать те воинские части, которым необходим именно этот специалист", — сказал Мельник.
Генерал также отметил, что следует изменить подход к мобилизации, и выразил надежду, что в этом поможет новый закон, который уже скоро будут рассматривать депутаты во втором чтении.
"Человек пришел в армию и понял: я зашел, я социально защищен, не дай бог, какая-то ситуация со мной — семья социально защищена, он получает средства, он воюет, он не оглядывается назад, он знает, что он полностью материально обеспечивает свою семью, и страна потом должна позаботиться о нем. Мы без мобилизации не обойдемся, это уже навеки с таким соседом. Но должно быть все четко и взвешено", — резюмировал Сергей Мельник.
Ранее мы сообщали, кто будет мобилизован в ряды ВСУ в первую очередь в апреле 2024 года.
Напомним, мы писали, кто из военнообязанных украинцев должен будет явиться в ТЦК и СП без повестки уже в апреле.
Также мы информировали, сколько военных в Украине до сих пор не были на фронте.
Читайте Новини.LIVE!