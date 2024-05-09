Какие специалисты нужны ВСУ больше всего — в МОУ предоставили официальный список

Украинские военнослужащие на фронте. Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

Война в Украине продолжается, а значит идет и всеобщая мобилизация военнообязанных мужчин в ряды ВСУ. В настоящее время добровольцы в стране имеют право выбирать профессию, а также место службы, где они будут наиболее эффективными.

В то же время уполномоченный Министерства обороны Украины по вопросам рекрутинга Алексей Бежевец в эфире телемарафона "Єдині новини" сообщил, в каких специалистах армия сейчас нуждается больше всего.

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Так, по его словам, в центрах рекрутинга Минобороны открыто более 2 тыс. вакансий, среди них есть как боевые должности, так и не связанные с непосредственным участием в боевых действиях.

"У нас более 2 тыс. вакансий — это непосредственно те, которые собрали центры рекрутинга из воинских частей, пункт постоянной дислокации которых находится в соответствующем регионе. И еще примерно 10 тыс. различных вакансий разместили онлайн непосредственно воинские части", — рассказал он добавив, что из этого количества можно подобрать вакансии, максимально близкие по специальности, по опыту, по видению человека.

Бежевец заявил, что больше всего украинская армия нуждается в таких специалистах:

водители;

механики;

стрелки;

операторы БпЛА;

операторы всех видов вооружения;

обслуга артиллеристов;

боевые медики;

другие медицинские работники.

"Отдельное направление сейчас для медиков создано, чтобы человек, имеющий хотя бы базовое образование, мог в армию зайти на должность, которая предусматривает именно медицинскую помощь", — подчеркнул уполномоченный МОУ по рекрутингу.

Кроме того, есть большое количество вакансий в ВСУ, которые связаны с логистикой, обслуживанием, ремонтом. Нужны люди и на штабные должности.

Алексей Бежевец добавил, что более 3200 граждан Украины уже обратились в рекрутинговые центры. Из них около 30%, то есть 1 тыс., на той или иной стадии оформления, 50% находятся уже в учебных центрах и полтора десятка уже в воинских частях на соответствующих должностях.

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