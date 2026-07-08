Інвалідність 3 групи: виїзд за кордон можливий за наявності "Резерв+"

Прикордонник перевіряє документи на кордоні. Фото: ДПСУ. Колаж: Новини.LIVE

Любомир Кучер редактор, юрист

Якщо громадянин має встановлену групу інвалідності, навіть найлегшу третю, він може виїжджати за кордон. Для цього потрібно мати оформлену відстрочку від мобілізації. А на кордоні громадянин повинен мати при собі смартфон із застосунком "Резерв+", для того, аби продемонструвати прикордоннику.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Виїзд за кордон під час війни

Під час дії воєнного стану частина прав громадян України є обмеженими. Одним із таких прав є право виїзду за кордон.

Виїжджати за кордон у особливий період заборонено, по-перше, військовозобов’язаним громадянам (старшим 25 років). Також не можуть виїжджати за кордон призовники та військовозобов’язані чоловіки віком від 23 до 25 років.

Втім, частина громадян із цих категорій може все ж перетинати державний кордон на виїзд. Це можливо за умови наявності відстрочки.

Навіщо людині з інвалідністю "Резерв+" на кордоні

Однією із підстав для отримання відстрочки є встановлена у громадянина інвалідність третьої групи. Відповідно, така особа має право і виїжджати за кордон.

До юристів звернувся громадянин, який має інвалідність третьої групи. Чоловік поцікавився, які документи йому потрібно з собою мати, крім закордонного паспорту, аби виїжджати за межі України під час війни.

Юрист Євген Корнійчук, коментуючи цю ситуацію, наголосив, що, звісна річ, потрібно мати закордонний паспорт. А також громадянин з інвалідністю повинен мати пенсійне посвідчення (або посвідчення інвалідності) і застосунок "Резерв+" на смартфоні, де буде вказана оформлена відстрочка.

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, що юрист пояснив головну проблему під час виїзду за кордон громадянин 18–23-річного віку.

Громадяни віком до 23 років мають право виїжджати за кордон навіть в умовах воєнного стану та загальної мобілізації. На право виїзду не впливає навіть статус "військовозобов’язаний". Але цей статус може вплинути на можливість доїхати до кордону.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, який документ треба отримати після відмови у виїзді за кордон.

Військовозобов’язані громадяни, які мають право на виїзд за кордон, можуть бути зупинені на пропускному пункті. У такому випадку прикордонники повинні видати громадянину відповідний документ.