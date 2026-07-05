Коли дані про непридатність з'являться у реєстрі "Оберіг" та застосунку "Резерв+"

Внесення інформації про ВЛК в систему, застосунок "Резерв+". Фото: "АрміяInform", Новини.LIVE

Громадянин, визнаний на військово-лікарській комісії непридатним, повинен отримати оформлене у ВЛК вищого рівня спеціальний документ. Цим документом є свідоцтво про хворобу. Тільки після того, як буде затверджене свідоцтво про хворобу, дані про непридатність внесуть в реєстр "Оберіг".

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Непридатність до військової служби та висновок ВЛК

Загальною мобілізацією в Україні займаються територіальні центри комплектування. Але для того, аби мобілізувати громадянина, їм потрібен один документ.

Цим документом є висновок військово-лікарської комісії. У висновку ВЛК має бути вказано, що громадянин визнаний придатним до військової служби.

Також громадянина можуть визнати непридатним до служби в ЗСУ. Для цього має бути затверджений інший документ, свідоцтво про хворобу. Його затверджують у регіональних ВЛК.

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До юристів звернувся громадянин, який на первинній ВЛК був визнаний непридатним до військової служби. Чоловік поцікавився, коли інформація про його непридатність з’явиться у реєстрі "Оберіг" та у застосунку "Резерв+".

Юрист Сергій Богун, коментуючи цю ситуацію, зазначив: "Процес оновлення даних у додатку "Резерв+" та системі "Оберіг" запуститься лише після того, як регіональна ВЛК остаточно затвердить постанову про непридатність. Оскільки постанова про непридатність до військової служби з виключенням з обліку за законом не набирає чинності без візи вищої інстанції, жодних "проміжних" статусів у системі не з'явиться".

Інший юрист, Владислав Дерій, наголосив: "Автоматично статус не зміниться. Вам спочатку потрібно звернутись до обласної ВЛК, щоб видали Вам на руки проміжний документ "Свідоцтво про хворобу". А потім треба звернутись до Вашого РТЦК, щоб вони внесли рішення про Вашу непридатність до реєстру "Оберіг" (з якого підтягує інформацію "Резерв+")".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, що у формулюваннях документів ВЛК про непридатність відбулися зміни.

Непридатних до військової служби виключають з військового обліку. У документі, який потрібен для виключення, свідоцтві про хворобу, відбулися зміни. З цього документу зникло формулювання "з виключенням з військового обліку".

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, як довго зберігає чинність висновок ВЛК про непридатність.

Різні висновки військово-лікарських комісій мають різний термін чинності. Зокрема, висновок про непридатність до військової служби має особливі умови.