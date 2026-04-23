Звільнення із ЗСУ контрактника: треба вчасно подати заяву

Український військовослужбовець. Фото: 38 ОШП

Військовослужбовець контрактної служби може звільнитися з лав ЗСУ після закінчення дії контракту. Це можливо тоді, коли контракт був підписаний уже під час дії воєнного стану. Але для звільнення потрібно у визначений законом час подати рапорт на звільнення.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Контракт і звільнення із ЗСУ

Військовослужбовці Збройних сил України мають право звільнитися з армії навіть під час війни. Але це право розповсюджується далеко не на усіх громадян, які проходять військову службу.

Звільнення із ЗСУ під час особливого періоду дозволене частині військовослужбовців-контрактникам. Це право надається тим військовим, які підписали контракт на військову службу уже після початку дії воєнного стану.

Військовослужбовець контрактної служби таким чином має право вибору. Він або звільниться після закінчення контракту, або продовжить службу на контрактних умовах.

Коли саме подавати рапорт на звільнення

До юристів звернувся громадянин, який раніше, уже під час повномасштабної війни, підписав контракт на службу в ЗСУ. Чоловік поцікавився, як відбувається процес звільнення контрактника з армії.

Адвокат Юрій Айвазян зазначив: "Ви зможете звільнитись після закінчення строку дії контракту, подавши вчасно заяву про небажання продовжувати його. В стандартному контракті така умова повинна бути зазначена".

Інший юрист, Владислав Дерій, пояснив, коли саме подавати заяву. Дерій підкреслив: "Потрібно за три місяці до закінчення контракту подати командиру рапорт про звільнення на підставі закінчення строку дії контракту укладеного під час воєнного стану".

Відповідно до Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", граничний вік для звільнення під час особливого стану становить

60 років для рядового, сержантського, старшинського та молодшого офіцерського складу. А от для вищого офіцерського складу цей вік становить 65 років.

Військовослужбовець, який планує звільнитися з лав ЗСУ, повинен написати рапорт на ім’я командира військової частини, у якій проходить службу. Також потрібно надати нотаріальні копії документів, які підтверджують право на звільнення.