Кабмин разрешил бронировать еще одну категорию граждан

Военнообязанные в ТЦК. Фото иллюстративное: ЖОТЦК и СП

Украинское правительство обновило правила бронирования военнообязанных. Теперь работники критически важных предприятий топливно-энергетического комплекса и IT отрасли могут получить бронирование.

Об этом говорится в изменениях от 14 мая 2024 года в Порядок бронирования военнообязанных по списку военнообязанных во время действия военного положения.

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Бронирование работников ТЭК и IT

На основании Постановления №555, датированного 14 мая 2024 года, сотрудники IT отрасли, входящие в список, утвержденный Министерством цифровой трансформации, теперь имеют гарантированное бронирование. Это правило включает всех без исключения: независимо от воинского звания, возраста или специальности. Это касается и работников топливно-энергетического комплекса, определенных Министерством энергетики как критически важных для страны.

Нет лимитов на количество бронированных работников в этих сферах. Бронирование также распространяется на сотрудников субподрядных компаний, задействованных в производстве и обслуживании, необходимых для устойчивой работы энергетической и газовой инфраструктуры страны.

Напомним, что новый закон о мобилизации вступит в силу уже 18 мая, и военнообязанные лица должны будут обновить свои данные в Территориальных центрах комплектования. Появиться в ТЦК должны и лица с бронированием.

В ходе мобилизации военнообязанных украинцев призывают на военную службу. Но есть категории граждан, которые имеют право на отсрочку через бронь. В частности, это касается некоторых перевозчиков.

Заметим, что Минобороны предупредили об увеличении штрафов за нарушение правил военного учета.