Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мобилизация arrow Кабмин разрешил бронировать еще одну категорию граждан arrow

Кабмин разрешил бронировать еще одну категорию граждан

17 мая 2024 14:40
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор
Кабмин разрешил бронировать еще одну категорию граждан
Военнообязанные в ТЦК. Фото иллюстративное: ЖОТЦК и СП
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

Украинское правительство обновило правила бронирования военнообязанных. Теперь работники критически важных предприятий топливно-энергетического комплекса и IT отрасли могут получить бронирование.

Об этом говорится в изменениях от 14 мая 2024 года в Порядок бронирования военнообязанных по списку военнообязанных во время действия военного положения.

Читайте также:

Бронирование работников ТЭК и IT

На основании Постановления №555, датированного 14 мая 2024 года, сотрудники IT отрасли, входящие в список, утвержденный Министерством цифровой трансформации, теперь имеют гарантированное бронирование. Это правило включает всех без исключения: независимо от воинского звания, возраста или специальности. Это касается и работников топливно-энергетического комплекса, определенных Министерством энергетики как критически важных для страны.

Нет лимитов на количество бронированных работников в этих сферах. Бронирование также распространяется на сотрудников субподрядных компаний, задействованных в производстве и обслуживании, необходимых для устойчивой работы энергетической и газовой инфраструктуры страны.

Напомним, что новый закон о мобилизации вступит в силу уже 18 мая, и военнообязанные лица должны будут обновить свои данные в Территориальных центрах комплектования. Появиться в ТЦК должны и лица с бронированием.

В ходе мобилизации военнообязанных украинцев призывают на военную службу. Но есть категории граждан, которые имеют право на отсрочку через бронь. В частности, это касается некоторых перевозчиков.

Заметим, что Минобороны предупредили об увеличении штрафов за нарушение правил военного учета.

Кабинет министров
Украина
Программисты
мобилизация
военнообязанные
энергетика
Бронь от мобилизации

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:44 ТЦК будет по-новому проверять мужчин на улицах — что изменится уже с 18 мая

9 мая 2024

01:50 Скандал с Мосейчук — ведущая заявила, что не может заставить сына служить в ВСУ

5 мая 2024

05:10 Военных билетов скоро не станет — что это значит

13:53 Теплая неделя с неприятным сюрпризом — Наталья Диденко предупредила о заморозках после Пасхи

10 мая 2024

00:19 Мосейчук захейтили за живущего за границей сына — что пишут в сети

4 мая 2024

23:25 С украинскими опознавательными знаками — Воздушные Силы ВСУ показали истребители F-16 для Украины

6 мая 2024

21:20 Alyona Alyona упала на сцене Евровидения — в каком состоянии артистка

5 мая 2024

06:40Цены на медь в Украине — сколько стоит сдать 1 кг цветных металлов в мае

10 мая 2024
Новость с видео

22:44 Как не потерять отсрочку по уходу за родителями — важный документ

12 мая 2024

17:13 Кабмин продлил бронирование от мобилизации еще одной категории работников