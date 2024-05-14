Кабинетом министров были внесены изменения в порядок бронирования военнообязанных от мобилизации

Члены Кабинета Министров Украины. Фото: Офис Президента Украины

Кабмин внес изменения в порядок бронирования военнообязанных от мобилизации. Это касается бронирования работников предприятий топливно-энергетического комплекса и их подрядных организаций.

Об этом заявил постоянный представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

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Какой категории предприятий касаются изменения

"Изменения касаются бронирования работников предприятий, учреждений и организаций, топливно-энергетического комплекса и их подрядных организаций, осуществляющих строительство, ремонт, восстановление, предоставление услуг, изготовление и/или поставку оборудования, другие инженерно-технические мероприятия, направленные на восстановление разрушенного в результате агрессии РФ имущества объектов критической инфраструктуры, бесперебойное функционирование Объединенной энергетической системы и газотранспортной системы Украины'', — пишет Мельничук.

В целом список таких предприятий должен утверждаться Минэнерго.

Напомним, что новый закон о мобилизации вступит в силу уже 18 мая, и военнообязанные лица должны будут обновить свои данные в Территориальных центрах комплектования. Появиться в ТЦК должны и лица с бронированием.

В ходе мобилизации военнообязанных украинцев призывают на военную службу. Но есть категории граждан, которые имеют право на отсрочку через бронь. В частности, это касается некоторых перевозчиков.

Заметим, что Минобороны предупредили об увеличении штрафов за нарушение правил военного учета.