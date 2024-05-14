Кабинетом министров были внесены изменения в порядок бронирования военнообязанных от мобилизации

Кабмин изменил порядок бронирования от мобилизации для еще одной категории предприятий
Кабмин внес изменения в порядок бронирования военнообязанных от мобилизации. Это касается бронирования работников предприятий топливно-энергетического комплекса и их подрядных организаций.
Об этом заявил постоянный представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.
Какой категории предприятий касаются изменения
"Изменения касаются бронирования работников предприятий, учреждений и организаций, топливно-энергетического комплекса и их подрядных организаций, осуществляющих строительство, ремонт, восстановление, предоставление услуг, изготовление и/или поставку оборудования, другие инженерно-технические мероприятия, направленные на восстановление разрушенного в результате агрессии РФ имущества объектов критической инфраструктуры, бесперебойное функционирование Объединенной энергетической системы и газотранспортной системы Украины'', — пишет Мельничук.
В целом список таких предприятий должен утверждаться Минэнерго.
Напомним, что новый закон о мобилизации вступит в силу уже 18 мая, и военнообязанные лица должны будут обновить свои данные в Территориальных центрах комплектования. Появиться в ТЦК должны и лица с бронированием.
В ходе мобилизации военнообязанных украинцев призывают на военную службу. Но есть категории граждан, которые имеют право на отсрочку через бронь. В частности, это касается некоторых перевозчиков.
Заметим, что Минобороны предупредили об увеличении штрафов за нарушение правил военного учета.
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