Кого точно не мобилизуют в марте 2025 года — полный перечень категорий

Кто не подлежит мобилизации с 1 марта 2025 года — полный перечень
Из-за полномасштабной войны, которую начала Россия, в Украине действуют военное положение и всеобщая мобилизация. На время особого периода военнообязанных мужчин в возрасте от 25 до 60 лет призывают в ряды ВСУ. В то же время законодательством определен ряд оснований, по которым отдельные категории граждан освобождаются от военной службы.
Кого не имеют право мобилизовать в марте 2025 года, рассказываем далее в материале.
Кто не подлежит мобилизации в марте 2025 года
Закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" определяет нормы относительно призыва граждан на военную службу, предоставления отсрочки, бронирования или освобождения от военной службы, в частности во время военного положения. Кроме того, регулирует порядок призыва постановление Кабинета Министров Украины от 16 мая 2024 года № 560.
Так, украинским законодательством определено, что мобилизации не подлежат граждане:
- которые находятся на военном учете призывников (от 17 до 25 лет);
- военнообязанные до 25 лет, которые прошли базовую общевойсковую подготовку или базовую военную службу (могут быть призваны по собственному желанию, подписав контракт);
- старше 60 лет (достигли предельного возраста для несения службы);
- бывшие военнопленные (они могут продолжить службу исключительно по собственному согласию);
- которые признаны непригодными к службе по состоянию здоровья по решению военно-врачебной комиссии (полный Расклад болезней, с которыми не мобилизуют, содержит приказ Минобороны №402);
- имеющие инвалидность I, II или III группы (такие лица могут добровольно вступить в ряды ВСУ на штабные должности, если ВВК признает их пригодными);
- исключенные с военного учета не по состоянию здоровья;
- те, кто получил отсрочку от мобилизации (все основания содержатся в ст. 23 ЗУ "О мобилизационной подготовке и мобилизации");
- те, у кого есть бронирование, то есть необходимые для работы в тылу (ст. 25 вышеупомянутого закона);
Следует отметить, что женщины в Украине не подлежат принудительной мобилизации. Они могут присоединиться к ВСУ по собственному желанию, подписав контракт. В то же время некоторые категории женщин обязаны стать на военный учет — пока речь идет только о тех, кто имеет медицинское или фармацевтическое образование.
Кроме этого, согласно директиве Командования Сухопутных войск ВСУ №16/2/1/21409, принятой в сентябре 2024 года, мужчины в возрасте от 50 до 60 лет могут быть мобилизованы исключительно по отдельному мобилизационному распоряжению.
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