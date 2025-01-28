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Кто не подлежит мобилизации с 1 февраля 2025 — полный перечень

28 января 2025 08:29
Сергей Попов - Редактор
Сергей Попов
Редактор
Кого точно не мобилизуют в феврале 2025 года — полный перечень категорий
Военнообязанные в территориальном центре комплектования. Фото: ЛОТЦК и СП/Facebook
Сергей Попов - Редактор
Сергей Попов
Редактор

В Украине продолжается всеобщая мобилизация и военное положение, во время которых на военную службу в ряды ВСУ для защиты страны от российских оккупантов призывают военнообязанных граждан в возрасте от 25 до 60 лет. В то же время законодательством предусмотрены категории граждан, которые не могут быть мобилизованы по ряду оснований.

Кто не подлежит мобилизации в феврале 2025 года, рассказываем далее в материале.

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Кого не мобилизуют в феврале 2025 года 

Так, нормы относительно призыва, предоставления отсрочки, бронирования или освобождения от военной службы содержатся в Законе Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации". 

В соответствии с этим законом мобилизации ни при каких условиях не подлежат граждане:

  • состоящие на воинском учете призывников (от 17 до 25 лет);
  • старше 60 лет (достигшие предельного возраста для несения службы);
  • признанные непригодными к службе по состоянию здоровья по решению военно-врачебной комиссии (с какими болезнями не мобилизуют в военное время можно узнать из приказа Минобороны №402);
  • имеющие инвалидность I, II или III группы (такие лица могут добровольно поступить в войско на штабные должности, если ВВК признает их пригодными);
  • исключенные с воинского учета не по состоянию здоровья;
  • бывшие военнопленные (они могут продолжить службу исключительно по собственному согласию);
  • получившие отсрочку от мобилизации (все основания содержатся в ст. 23 ЗУ "О мобилизационной подготовке и мобилизации");
  • имеющие бронирование, то есть необходимые для работы в тылу (статья 25 этого же закона);

Стоит также добавить, что сейчас женщины в Украине не подлежат мобилизации, однако они также могут присоединиться к ВСУ по собственному желанию, подписав контракт.

Кроме этого, мужчин в возрасте от 50 до 60 лет могут мобилизовать исключительно по отдельному мобилизационному распоряжению. Такой порядок устанавливает директива Командования Сухопутных войск ВСУ №16/2/1/21409, принятая в сентябре 2024 года.

Ранее мы писали, куда могут отправить служить мужчин старше 50 лет.

Напомним, мы рассказывали, кто из мужчин имеет право оформить отсрочку в феврале 2025 года.

Также мы информировали, как происходит мобилизация осужденных в Украине. 

закон февраль мобилизация бронирование отсрочка ТЦК и СП

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09:13 России нельзя доверять во время переговоров, — генерал Ходжес

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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