Мобилизация по новому закону — кто из украинцев получает право на отсрочку

Военнообязанные в территориальном центре комплектования. Фото: ЛОТЦК и СП/Facebook

В этот четверг, 11 апреля, Верховная Рада Украины приняла во втором чтении законопроект о мобилизации, над которым работала почти полгода. Кроме новых условий военного учета и мобилизации, документ предусматривает новые категории лиц, имеющих право на отсрочку от призыва на военную службу.

Кто получит отсрочку от мобилизации по принятому законопроекту №10449, рассказываем далее в материале.

Читайте также:

Так, стоит заметить, что документ вносит правки в ст. 23 ЗУ "О мобилизационной подготовке и мобилизации", определяющей категории лиц, которые могут получить отсрочку.

Таким образом, новый законопроект определяет, что к этим категориям будут принадлежать:

Лица с инвалидностью всех групп и признанные непригодными по здоровью. Им дается отсрочка от 6 до 12 месяцев, но затем снова нужно пройти ВВК. Граждане, имеющие троих и более несовершеннолетних детей. Отец или мать несовершеннолетнего ребенка, муж (жена) уже проходит военную службу. Родители несовершеннолетних детей-инвалидов, а также детей с рядом тяжелых заболеваний. Усыновители детей-инвалидов (условие — такие дети на момент усыновления были признаны сиротами или лишенными родительской опеки). Мужчины, имеющие жену с инвалидностью третьей группы, если инвалидность установлена в результате онкологического заболевания, отсутствия конечности, кисти, стопы, одного из парных органов, психического расстройства в случае онкологии, церебрального паралича или других паралитических синдромов. Лица, имеющие жену/супругу или одного из своих родителей среди лиц с инвалидностью I или II группы, но при условии, что такие лица с инвалидностью не имеют других трудоспособных лиц, обязанных в соответствии с законом их содержать. Лица, на иждивении которых родители с инвалидностью 1 и 2 групп. Если из супругов опекунов один невоеннообязанный, то второго могут мобилизовать. Мужчины, имеющие бабушку или дедушку с инвалидностью 1 или 2 группы. Но внука могут освободить от военной службы, если нет более близких родственников (либо они сами больны, либо уже мобилизованы). Студенты дневной или дуальной формы обучения, получающие образование более высокого уровня, чем предыдущее (т.е. соискатели второго образования теряют отсрочку). Аспиранты.

Также не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации до достижения 25-летнего возраста военнообязанные, прошедшие базовую общевойсковую подготовку.

Раньше мы писали, как правильно подать заявление на отсрочку от мобилизации.

Напомним, мы рассказывали, вправе ли ТЦК аннулировать отсрочку 34-летнего студента.

Также мы информировали, можно ли отказаться от мобилизации и какие будут последствия.