Мобилизация по новому закону — кто из украинцев получает право на отсрочку

Кто получит право на отсрочку по новому закону о мобилизации — полный перечень
В этот четверг, 11 апреля, Верховная Рада Украины приняла во втором чтении законопроект о мобилизации, над которым работала почти полгода. Кроме новых условий военного учета и мобилизации, документ предусматривает новые категории лиц, имеющих право на отсрочку от призыва на военную службу.
Кто получит отсрочку от мобилизации по принятому законопроекту №10449, рассказываем далее в материале.
Так, стоит заметить, что документ вносит правки в ст. 23 ЗУ "О мобилизационной подготовке и мобилизации", определяющей категории лиц, которые могут получить отсрочку.
Таким образом, новый законопроект определяет, что к этим категориям будут принадлежать:
- Лица с инвалидностью всех групп и признанные непригодными по здоровью. Им дается отсрочка от 6 до 12 месяцев, но затем снова нужно пройти ВВК.
- Граждане, имеющие троих и более несовершеннолетних детей.
- Отец или мать несовершеннолетнего ребенка, муж (жена) уже проходит военную службу.
- Родители несовершеннолетних детей-инвалидов, а также детей с рядом тяжелых заболеваний.
- Усыновители детей-инвалидов (условие — такие дети на момент усыновления были признаны сиротами или лишенными родительской опеки).
- Мужчины, имеющие жену с инвалидностью третьей группы, если инвалидность установлена в результате онкологического заболевания, отсутствия конечности, кисти, стопы, одного из парных органов, психического расстройства в случае онкологии, церебрального паралича или других паралитических синдромов.
- Лица, имеющие жену/супругу или одного из своих родителей среди лиц с инвалидностью I или II группы, но при условии, что такие лица с инвалидностью не имеют других трудоспособных лиц, обязанных в соответствии с законом их содержать.
- Лица, на иждивении которых родители с инвалидностью 1 и 2 групп. Если из супругов опекунов один невоеннообязанный, то второго могут мобилизовать.
- Мужчины, имеющие бабушку или дедушку с инвалидностью 1 или 2 группы. Но внука могут освободить от военной службы, если нет более близких родственников (либо они сами больны, либо уже мобилизованы).
- Студенты дневной или дуальной формы обучения, получающие образование более высокого уровня, чем предыдущее (т.е. соискатели второго образования теряют отсрочку).
- Аспиранты.
Также не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации до достижения 25-летнего возраста военнообязанные, прошедшие базовую общевойсковую подготовку.
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