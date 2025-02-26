Мобилизация в Украине 2025 — кому нужно явиться в ТЦК без повестки

Мужчина подписывает документы в ТЦК. Фото: pokrovsk-rada.gov.ua

В Украине во время действия военного положения и всеобщей мобилизации идет призыв военнообязанных граждан в ряды ВСУ. Таким лицам могут вручить повестку для явки в ТЦК и СП. Однако законом предусмотрены случаи, когда ждать такого "приглашения" не нужно.

Когда военнообязанным мужчинам нужно самостоятельно явиться в ТЦК и СП, не дожидаясь вручения повестки, рассказываем далее в материале.

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Так, следует отметить, что правила воинского учета, которых должны придерживаться военнообязанные, изложены в Законе Украины "О воинской обязанности и военной службе".

В свою очередь, Закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" содержит некоторые правила вручения повесток.

Украинское законодательство определяет, что военнообязанные граждане в возрасте от 18 до 60 лет должны самостоятельно явиться в ТЦК и СП при следующих обстоятельствах:

Изменение места жительства в пределах Украины (получить разрешение); Постановка на воинский учет в случае изменения места жительства; Выезд за границу не более чем на 3 дня (снятие с воинского учета); Изменение персональных данных; Потеря военно-учетного документа; Обновление данных в военном реестре (обновить данные с информацией в ТЦК); Оформление или продление отсрочки.

Военнообязанный в территориальном центре комплектования. Фото: ХОТЦК и СП/Facebook

Напомним, согласно постановлению КМУ от 30 декабря 2022 года №1487, призывникам, военнообязанным и резервистам запрещается менять место жительства с момента объявления мобилизации и в военное время без разрешения руководителя соответствующего районного (городского) ТЦК и СП.

Таким лицам необходимо предварительно явиться в ТЦК и СП и получить разрешение от руководителя соответствующего ТЦК для снятия с воинского учета. Далее в течение 7 дней с момента переезда в новый населенный пункт и/или административный район с соответствующими документами (паспорт и военно-учетные документы) прийти в ТЦК.

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