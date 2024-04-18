Мобілізація авто в Україні — експерт пояснив, що не так з новою нормою закону

Передача автомобілів на потреби ЗСУ. Фото: galinfo.com.ua

Відповідно до ухваленого нового закону про мобілізацію, представники ТЦК та СП матимуть право мобілізовувати на потреби ЗСУ транспортні засоби у цивільного населення та підприємств. Передбачається, що вилучатимуть авто лише у громадян, які мають два та більше транспортних засоби. Проте, у нормі існує суттєва прогалина, яку не врахували.

Що не так із нормою закону про мобілізацію транспортних засобів у громадян України, розповів політолог Ігор Рейтерович в коментарі 24 Каналу.

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Так, за словами експерта, є українці, які, до прикладу, мали кілька авто, але одне продали за довіреністю. Цими машинами користуються інші люди або цих автомобілів взагалі уже немає.

Таким чином, формально особа володіє кількома транспортними засобами, але в реальності цього не існує. Тож, логічно виникає питання, що тоді вилучатимуть ТЦК. І чи може людина взагалі залишитися без автомобіля.

Рейтерович зауважив, що ця норма була продумана не до кінця. Тому наразі треба закласти окремий механізм і чітко розрізняти, коли мовиться про довіреність, а коли — ні.

Він вважає, що, можливо, треба буде ухвалити певні підзаконні акти роз'яснювального характеру, які даватимуть відповідь на це питання.

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