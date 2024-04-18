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Хто ризикує залишитися без авто — експерт пояснив, що не так з мобілізацією ТЗ

18 квітня 2024 06:44
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Мобілізація авто в Україні — експерт пояснив, що не так з новою нормою закону
Передача автомобілів на потреби ЗСУ. Фото: galinfo.com.ua
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Відповідно до ухваленого нового закону про мобілізацію, представники ТЦК та СП матимуть право мобілізовувати на потреби ЗСУ транспортні засоби у цивільного населення та підприємств. Передбачається, що вилучатимуть авто лише у громадян, які мають два та більше транспортних засоби. Проте, у нормі існує суттєва прогалина, яку не врахували. 

Що не так із нормою закону про мобілізацію транспортних засобів у громадян України, розповів політолог Ігор Рейтерович в коментарі 24 Каналу.

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Так, за словами експерта, є українці, які, до прикладу, мали кілька авто, але одне продали за довіреністю. Цими машинами користуються інші люди або цих автомобілів взагалі уже немає.

Таким чином, формально особа володіє кількома транспортними засобами, але в реальності цього не існує. Тож, логічно виникає питання, що тоді вилучатимуть ТЦК. І чи може людина взагалі залишитися без автомобіля. 

Рейтерович зауважив, що ця норма була продумана не до кінця. Тому наразі треба закласти окремий механізм і чітко розрізняти, коли мовиться про довіреність, а коли — ні. 

Він вважає, що, можливо, треба буде ухвалити певні підзаконні акти роз'яснювального характеру, які даватимуть відповідь на це питання.

 

Раніше ми повідомляли, чи будуть громадяни отримувати електронні повістки

Нагадаємо, ми писали, які нові обов'язки з'являться у військовозобов'язаних українців.

Також ми інформували, як оновити дані без візиту в ТЦК. 

закон
ЗСУ
авто
Україна
мобілізація
ТЦК та СП

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