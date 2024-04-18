Мобилизация авто в Украине — эксперт объяснил, что не так с новой нормой закона

Передача автомобилей на нужды ВСУ. Фото: galinfo.com.ua

В соответствии с принятым новым законом о мобилизации, представители ТЦК и СП будут иметь право мобилизовывать на нужды ВСУ транспортные средства у гражданского населения и предприятий. Предполагается, что изымать авто будут только у граждан, имеющих два и более транспортных средств. Однако в норме существует существенный пробел, который не учли.

Что не так с нормой закона о мобилизации транспортных средств у граждан Украины, рассказал политолог Игорь Рейтерович в комментарии 24 Каналу.

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Так, по словам эксперта, есть украинцы, которые, например, имели несколько авто, но один продали по доверенности. Этими машинами пользуются другие люди или этих автомобилей вообще нет.

Таким образом, формально лицо владеет несколькими транспортными средствами, но в реальности этого не существует. Итак, логично возникает вопрос, что тогда будут изымать ТЦК. И может ли человек вообще остаться без автомобиля.

Рейтерович заметил, что эта норма была продумана не до конца. Поэтому нужно заложить отдельный механизм и четко различать, когда речь идет о доверенности, а когда — нет.

Он считает, что, возможно, нужно будет принять определенные подзаконные акты разъяснительного характера, которые ответят на этот вопрос.

Ранее мы сообщали, будут ли граждане получать электронные повестки.

Напомним, мы писали, какие новые обязанности появятся у военнообязанных украинцев.

Также мы информировали о том, как обновить данные без визита в ТЦК.