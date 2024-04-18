Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мобилизация arrow Кто рискует остаться без авто — эксперт объяснил, что не так с мобилизацией ТС arrow

Кто рискует остаться без авто — эксперт объяснил, что не так с мобилизацией ТС

18 апреля 2024 06:44
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Мобилизация авто в Украине — эксперт объяснил, что не так с новой нормой закона
Передача автомобилей на нужды ВСУ. Фото: galinfo.com.ua
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

В соответствии с принятым новым законом о мобилизации, представители ТЦК и СП будут иметь право мобилизовывать на нужды ВСУ транспортные средства у гражданского населения и предприятий. Предполагается, что изымать авто будут только у граждан, имеющих два и более транспортных средств. Однако в норме существует существенный пробел, который не учли.

Что не так с нормой закона о мобилизации транспортных средств у граждан Украины, рассказал политолог Игорь Рейтерович в комментарии 24 Каналу.

Читайте также:

Так, по словам эксперта, есть украинцы, которые, например, имели несколько авто, но один продали по доверенности. Этими машинами пользуются другие люди или этих автомобилей вообще нет.

Таким образом, формально лицо владеет несколькими транспортными средствами, но в реальности этого не существует. Итак, логично возникает вопрос, что тогда будут изымать ТЦК. И может ли человек вообще остаться без автомобиля.

Рейтерович заметил, что эта норма была продумана не до конца. Поэтому нужно заложить отдельный механизм и четко различать, когда речь идет о доверенности, а когда — нет.

Он считает, что, возможно, нужно будет принять определенные подзаконные акты разъяснительного характера, которые ответят на этот вопрос.

 

Ранее мы сообщали, будут ли граждане получать электронные повестки.

Напомним, мы писали, какие новые обязанности появятся у военнообязанных украинцев.

Также мы информировали о том, как обновить данные без визита в ТЦК.

закон
ВСУ
авто
Украина
мобилизация
ТЦК и СП

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:19 Экс-командир "Азова" прокомментировал бронирование от мобилизации для работников цирка

Новость с видео

22:53 У украинцев требуют документы на улице — какие есть шесть законных оснований

12 апреля 2024

06:44 Кто получит право на отсрочку по новому закону о мобилизации — полный перечень

07:19 Экс-командир полка Азов Жорин отреагировал на новый закон о мобилизации

15 апреля 2024
Новость с фото

19:24 Ни в коем случае не сажайте эти растения — 5 самых худших "соседей" лука

16 апреля 2024

10:18 Закон о мобилизации — что нужно знать, чтобы не признали уклонистом

11:25 Вирастюк прокомментировал мобилизацию своего сына — что сказал

11 апреля 2024
обновлено:

06:02Обстрел Львовской области — раздаются мощные взрывы

4 апреля 2024

08:48 Цыганков уйдет из Жироны в конце сезона — украинцем интересуется известный клуб

12 апреля 2024

20:40 Лишь невнимательные водители нарушат правила на этом перекрестке — в чем хитрость