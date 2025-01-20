Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мобилизация arrow Кто будет ставать на военный учет автоматически — новый закон arrow

Кто будет ставать на военный учет автоматически — новый закон

20 января 2025 18:33
Сергей Попов - Редактор
Сергей Попов
Редактор
Военный учет в Украине 2025 — кто будет становиться автоматически по новому закону
Работник ТЦК и СП на рабочем месте. Фото: ЖОТЦК и СП/Facebook
Сергей Попов - Редактор
Сергей Попов
Редактор

В Украине граждане мужского пола обязаны находиться на военном учете. Для мужчин от 25 до 60 лет это учет военнообязанных, а для юношей от 17 до 25 лет — призывников. Недавно был принят закон, согласно которому одна категория будет становиться на учет в ТЦК и СП автоматически.

Кто именно будет иметь возможность автоматически ставить на военный учет, сообщает NV.

Читайте также:

Так, отмечается, что вступил в силу новый закон 4197-ІХ, который вносит изменения в ЗУ "О воинской обязанности и военной службе". Эти изменения предусматривают, что юноши, которым исполняется 17 лет, ежегодно с 1 января до 31 июля автоматически будут ставить на военный учет призывников.

Стоит заметить, как ранее пояснял министр обороны Украины Рустем Умеров, автоматическая постановка на воинский учет означает, что юношам больше не нужно лично обращаться в ТЦК и СП или проходить медосмотр.

Чтобы стать на военный учет призывников, достаточно будет пройти идентификацию в приложении "Резерв+". Далее приложение само сгенерирует военно-учетный документ.

 

Военный учет в Украине 2025 - кто будет становиться автоматически по новому закону
Регистрация в приложении "Резерв+". Фото: focus.ua

Таким образом, сведения о призывниках будут внесены в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов через электронный кабинет.

В то же время до сих пор есть возможность стать на учет, самостоятельно прибыв в территориальный центр. Чтобы это сделать, необходимо прибыть в районный (городской) ТЦК и СП по месту жительства и подать необходимые документы.

Важно: юноши в возрасте от 17 до 25 лет, которые приписаны к призывному участку, не могут быть мобилизованы.

Ранее мы писали, могут ли мобилизовать студентов в ряды ВСУ после прохождения БОВП.

Напомним, также мы сообщали, обязаны ли 17-летние ребята, состоящие на воинском учете, иметь военно-учетный документ для выезда за границу.  

закон изменения военный учет ТЦК и СП призывник

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

19:12 Инаугурация Трампа: онлайн-трансляция и все подробности церемонии

19:12 В Вашингтоне заметили журналистов "Россия24" — видео

Срочная новость

19:11 Трамп принял присягу и официально стал новым президентом США

19:01 Шовковский сообщил, что лидеры Динамо не сыграют с Галатасараем

18:59 Тариф 3 в 1 от lifecell — что предложил мобильный оператор

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

18:47 Трамп перед инаугурацией провел самый дорогой в мире ужин, — СМИ

Text
Эксклюзив

18:37 Влияние Трампа на ход войны в Украине — что думают одесситы

18:33 Кто будет ставать на военный учет автоматически — новый закон

18:25 Трамп прибыл в Капитолий, где примет присягу президента США

18:23 Шахтер продал Сикана не в топовый чемпионат

19:12 Инаугурация Трампа: онлайн-трансляция и все подробности церемонии

19:12 В Вашингтоне заметили журналистов "Россия24" — видео

Срочная новость

19:11 Трамп принял присягу и официально стал новым президентом США

19:01 Шовковский сообщил, что лидеры Динамо не сыграют с Галатасараем

18:59 Тариф 3 в 1 от lifecell — что предложил мобильный оператор

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

18:47 Трамп перед инаугурацией провел самый дорогой в мире ужин, — СМИ

18:33 Кто будет ставать на военный учет автоматически — новый закон

18:25 Трамп прибыл в Капитолий, где примет присягу президента США

18:23 Шахтер продал Сикана не в топовый чемпионат

18:17 У Садового назвали количество замененных водопроводных сетей

06:40 Латунь снова дорожает — какие тарифы на лом в январе

05:52 Новые лимиты на денежные переводы — как не попасть под подозрение

19 января 2025

06:40 Алюминий дорожает — обновленные цены на металл в Украине в январе

06:20 Где дороже болеть — какие цены на медицину в Украине и Польше

06:11 Европа готовится к войне — сравнение армий Украины, ЕС и России

18 января 2025

06:40 В январе обновились цены на медь — сколько можно заработать

Эксклюзив

06:33 В Украине хотят забронировать адвокатов — при каких условиях

17 января 2025

06:40 Новые цены на металлолом в Украине — стоимость чермета в январе

06:20 Цены на недвижимость в 2025 году — где в Украине дешевые квартиры

06:06 Дорогие авто, банкеты и 500 млн в кино — куда идут наши деньги

Text
Эксклюзив

18:37 Влияние Трампа на ход войны в Украине — что думают одесситы

Text

17:50 Инаугурация Дональда Трампа в Вашингтоне, — эфир Вечір.LIVE

Text

17:31 В Давосе стартует экономический форум — какие будут темы

Text

13:00 У Трампа назвали три пункта для завершения войны — эфир День.LIVE

Text

12:33 Это позор — офицер ВСУ возмутился из-за "бумажной" армии

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Text

11:39 Дикий объяснил, почему Украина не получит новых установок Patriot

Text

08:00 Инаугурация Трампа уже сегодня — эфир Ранок.LIVE

19 января 2025
Text

19:33 Командир РДК ответил, кого не берут в подразделение

Text

08:27 Экономист прокомментировал планы Трампа на президентский срок

18 января 2025
Text

23:43 В Латвии авто пьяных водителей превращают в бронемашины для ВСУ

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:46 Какие льготы могут оформить женщины 60+ в 2025 году — список

16 января 2025

14:27 Салат из свеклы по рецепту из ресторана — очень вкусно и полезно

9 января 2025

05:45 Льготы после 60 лет — что доступно украинцам в 2025 году

12 января 2025

10:39 Цифры поражают — сколько мужчин призывного возраста есть в стране

10 января 2025

06:35 Дарственная в 2025 году — сколько стоит оформить документ

15 января 2025

20:00 Четыре очереди мобилизации — кто пойдет служить первым

19 января 2025

06:22 Что делать, если силой удерживают в ТЦК — юристы дали советы

16 января 2025

17:12 Цены на яйца уже не те, но есть бюджетный вариант — где искать

18 января 2025

15:12 Тарифы для пенсионеров — от какого оператора выбрать в 2025 году

8 января 2025

16:31 Яна Клочкова — почему молчит и где живет олимпийская чемпионка