Военный учет в Украине 2025 — кто будет становиться автоматически по новому закону

Работник ТЦК и СП на рабочем месте. Фото: ЖОТЦК и СП/Facebook

В Украине граждане мужского пола обязаны находиться на военном учете. Для мужчин от 25 до 60 лет это учет военнообязанных, а для юношей от 17 до 25 лет — призывников. Недавно был принят закон, согласно которому одна категория будет становиться на учет в ТЦК и СП автоматически.

Кто именно будет иметь возможность автоматически ставить на военный учет, сообщает NV.

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Так, отмечается, что вступил в силу новый закон 4197-ІХ, который вносит изменения в ЗУ "О воинской обязанности и военной службе". Эти изменения предусматривают, что юноши, которым исполняется 17 лет, ежегодно с 1 января до 31 июля автоматически будут ставить на военный учет призывников.

Стоит заметить, как ранее пояснял министр обороны Украины Рустем Умеров, автоматическая постановка на воинский учет означает, что юношам больше не нужно лично обращаться в ТЦК и СП или проходить медосмотр.

Чтобы стать на военный учет призывников, достаточно будет пройти идентификацию в приложении "Резерв+". Далее приложение само сгенерирует военно-учетный документ.

Регистрация в приложении "Резерв+". Фото: focus.ua

Таким образом, сведения о призывниках будут внесены в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов через электронный кабинет.

В то же время до сих пор есть возможность стать на учет, самостоятельно прибыв в территориальный центр. Чтобы это сделать, необходимо прибыть в районный (городской) ТЦК и СП по месту жительства и подать необходимые документы.

Важно: юноши в возрасте от 17 до 25 лет, которые приписаны к призывному участку, не могут быть мобилизованы.

Ранее мы писали, могут ли мобилизовать студентов в ряды ВСУ после прохождения БОВП.

Напомним, также мы сообщали, обязаны ли 17-летние ребята, состоящие на воинском учете, иметь военно-учетный документ для выезда за границу.