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Хто в Раді не вірить в закон про мобілізацію жінок

24 грудня 2023 06:36
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка
Мобілізація жінок - що в Раді кажуть про законопроект
Військові жінки в Україні. Фото: з відкритих джерел
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка

Народна депутатка Мар'яна Безугла заявила про законопроєкт щодо мобілізації жінок, спровокувавши хвилю обгворення. Але не всі у стінах парламенту серйозно ставляться до таких заяв і до ініціатив. 

Свою думку щодо цього документу висловила Новини.LIVE народна депутатка Ліза Ясько. 

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Законопроєкт про мобілізацію жінок 

"Я не вірю, що він (законопроєкт про мобілізацію жінок. — Ред.) отримає майбутнє. Але буває різне, але я не вірю", — сказала Ясько. 

Нагадаємо, нардепка Мар’яна Безугла зробила чергову гучну заяву щодо мобілізації жінок, але тексту законопроєкту досі немає. Однак у Верховній Раді не заперечують, що до мобілізації жінок в Україні може дійти, але це рішення має обговорюватися не на сторінках Facebook, а при Міністерстві оборони. 

Зокрема, народна депутатка Інна Совсун зазначила, що заяви про жіночу мобілізацію від Безуглої у соціальній мережі — це неправильний підхід до комунікації. Однак загалом тема сенсативна і простих рішень не буде.

На думку відомого військового, жінка — рівнозначна бойова одиниця чоловіку, і статева приналежність немає жодного значення. Чоловіки та жінки є рівними поміж собою, а у час повномасштабної війни кожен повнолітній громадянин повинен перебувати на військовому обліку.

Новини.LIVE дізналося в юриста, що каже закон України про мобілізацію жінок і що має знати кожна українська жінка.

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