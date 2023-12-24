Мобілізація жінок - що в Раді кажуть про законопроект

Військові жінки в Україні. Фото: з відкритих джерел

Народна депутатка Мар'яна Безугла заявила про законопроєкт щодо мобілізації жінок, спровокувавши хвилю обгворення. Але не всі у стінах парламенту серйозно ставляться до таких заяв і до ініціатив.

Свою думку щодо цього документу висловила Новини.LIVE народна депутатка Ліза Ясько.

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Законопроєкт про мобілізацію жінок

"Я не вірю, що він (законопроєкт про мобілізацію жінок. — Ред.) отримає майбутнє. Але буває різне, але я не вірю", — сказала Ясько.

Нагадаємо, нардепка Мар’яна Безугла зробила чергову гучну заяву щодо мобілізації жінок, але тексту законопроєкту досі немає. Однак у Верховній Раді не заперечують, що до мобілізації жінок в Україні може дійти, але це рішення має обговорюватися не на сторінках Facebook, а при Міністерстві оборони.

Зокрема, народна депутатка Інна Совсун зазначила, що заяви про жіночу мобілізацію від Безуглої у соціальній мережі — це неправильний підхід до комунікації. Однак загалом тема сенсативна і простих рішень не буде.

На думку відомого військового, жінка — рівнозначна бойова одиниця чоловіку, і статева приналежність немає жодного значення. Чоловіки та жінки є рівними поміж собою, а у час повномасштабної війни кожен повнолітній громадянин повинен перебувати на військовому обліку.

Новини.LIVE дізналося в юриста, що каже закон України про мобілізацію жінок і що має знати кожна українська жінка.