Мобилизация женщин – что в Раде говорят о законопроекте

Военные женщины в Украине. Фото: из открытых источников

Народная депутат Марьяна Безуглая заявила о законопроекте о мобилизации женщин, спровоцировав волну обсуждения. Но не все в стенах парламента серьезно относятся к таким заявлениям и инициативам.

Свое мнение по данному документу высказала Новини.LIVE народный депутат Лиза Ясько.

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Законопроект о мобилизации женщин

"Я не верю, что он (законопроект о мобилизации женщин. — Ред.) получит будущее. Но бывает разное, но я не верю", — сказала Ясько.

Напомним, нардеп Марьяна Безуглая сделала очередное громкое заявление о мобилизации женщин, но текста законопроекта до сих пор нет. Однако в Верховной Раде не отрицают, что до мобилизации женщин в Украине может дойти, но это решение должно обсуждаться не на страницах Facebook, а при Министерстве обороны.

В частности, народный депутат Инна Совсун отметила, что заявления о женской мобилизации от Безуглой в социальной сети — это неправильный подход к коммуникации. Однако в целом тема сенсативная, и простых решений не будет.

По мнению известного военного, женщина — равнозначная боевая единица мужчине, и половая принадлежность не имеет никакого значения. Мужчины и женщины равны между собой, а во время полномасштабной войны каждый совершеннолетний гражданин должен стоять на военном учете.

Новости.LIVE узнало у юриста, что говорит закон Украины о мобилизации женщин и что должна знать каждая украинская женщина.