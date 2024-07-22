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Кто в Резерв+ может получить автоматическую отсрочку — две категории

22 июля 2024 20:34
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Мобилизация в Украине — две категории получат автоматическую отсрочку в Резерв+
Приложение Резерв+ в Украине. Фото: ukranews.com
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Даже во время действия военного положения в Украине есть категории военнообязанных граждан, имеющих право на отсрочку от мобилизации. Чтобы ее оформить, необходимо в ТЦК вместе с заявлением предоставить пакет документов. Тем не менее, некоторые украинцы смогут получить отсрочку автоматически. Соответствующая функция появилась в приложении Резерв+.

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Кто именно из военнообязанных граждан сможет получить автоматическую отсрочку в Резерв+, рассказала заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации, Екатерина Черногоренко, пишет "Суспільне".

Чиновница подчеркнула, что данное нововведение позволит значительно снизить бюрократические процедуры и упростить жизнь тысячам украинцев. И это будет первым шагом к более широкой стратегии цифровизации государственных услуг в Украине.

"Мы стремимся, чтобы Резерв+ стал не просто инструментом для мобилизации, а полноценной платформой для предоставления различных государственных услуг", — подчеркнула Черногоренко, добавив, что Резерв+ может стать цифровой альтернативой ТЦК.

Какие две категории получат автоматическую отсрочку в Резерв+

В настоящее время такая функция будет доступна для:

  1. Студенты дневной формы обучения.
  2. Многодетных родителей, воспитывающих троих и более детей.

Почему эти две категории? Как пояснила Черногоренко, именно об этих лицах есть необходимые для оформления отсрочки данные в государственных реестрах, к примеру, таких как государственный реестр актов гражданского состояния, где хранится информация о родственных связях.

 

Ранее мы писали, как украинцам оформить отсрочку, не посещая ТЦК.

Напомним, мы информировали, где получить документы о погибших родственниках для оформления отсрочки.

Также мы сообщали, может ли получить отсрочку мужчина, недавно перенесший хирургическую операцию и нуждающийся в реабилитации.

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