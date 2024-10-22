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Хто вирішує, кому відправляти повістку поштою — у ТЦК розкрили деталі

22 жовтня 2024 21:53
Сергій Попов - Редактор
Сергій Попов
Редактор
Мобілізація в Україні 2024 — хто та як обирає, кому надсилати повістку поштою
Повістка військовозобов'язаним поштою в Україні. Колаж: Новини.LIVE
Сергій Попов - Редактор
Сергій Попов
Редактор

Військовозобов'язаним чоловікам в Україні розпочали надсилати повістки через "Укрпошту". Рекомендаційний лист приходить за адресою, яка була вказана громадянином при оновленні військово-облікових даних. За ігнорування документа або неявку до ТЦК та СП передбачене покарання.

Яким чином і хто обирає, кому надсилати повістку поштою, пояснив начальник адміністративного відділу районного територіального центру комплектування у Києві Олег Коротченко в ефірі телемарафону "Єдині новини".

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За словами Олега Коротченко, списки отримувачів повісток поштою формують не ТЦК. Цим займається безпосередньо Міністерство оборони України. 

"Певні алгоритми щодо внесення певних військовозобов'язаних до списків оповіщення створюються за ініціативою Міністерства оборони. Тобто, конкретно вони обирають за допомогою засобів системи "Оберіг" хто буде підлягати оповіщенню", — пояснив представник ТЦК.

Він зауважив, що ТЦК працюють вже на безпосередньому рівні виконання, тобто формування документа, затвердження та відправлення на відповідне поштове відділення. 

"До нашої компетенції входить фактично тільки сформувати ці повістки. Зафіксувати їх або затвердити електронним підписом, і тоді вже вони відправляються до адресата певним ланцюгом", — розповів Коротченко.

Він також порадив військовозобов'язаним чоловікам не боятися таких повісток та не ігнорувати. У повістці визначені строки, в які потрібно прийти. Відповідно до рішення Кабміну, на те, щоб прийти до свого ТЦК у особи є 7 днів. Поважні причини для неявки також чітко визначені законом. В іншому разі на військовозобов'язаного чекає відповідальність.

 

Раніше ми писали, яке покарання чекає на військовозобов'язаних українців, які не заберуть повістку з пошти.

Нагадаємо, ми повідомляли, що в Україні запровадять новий формат повісток з QR-кодом. 

Також ми інформували, які дві спецпозначки повинні містити повістки поштою. 

ТЦК та СП військовозобов'язані Міноборони пошта мобілізація повістки

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