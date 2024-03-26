Мобилизация в Украине — кто из мужчин может выехать за границу с 1 апреля

Проверка документов на границе. Фото: ГПСУ

В Украине продлили военное положение и всеобщую мобилизацию до 14 мая 2024 года. В особый период действуют ограничения на выезд мужчин от 18 до 60 лет за границу. В то же время, есть определенные исключения из правил, предусмотренные законом.

Какие категории военнообязанных граждан будут иметь право выезжать из Украины с 1 апреля 2024 года, рассказываем далее в материале.

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Так, следует отметить, что перечень таких лиц определен постановлением №57 Кабинета Министров Украины "Об утверждении Правил пересечения государственной границы гражданами Украины".

Кто из мужчин может пересекать границу с 1 апреля

При наличии соответствующих документов выезжать за пределы страны имеют право следующие категории граждан Украины:

юноши до 18 лет;

мужчины старше 60 лет;

мужчины от 18 до 60, постоянно проживающие за границей и имеющие соответствующую отметку об этом в паспорте;

лица исключенные из военного учета по состоянию здоровья;

лица с инвалидностью I-III группы при наличии соответствующих документов, подтверждающих инвалидность и соцвыплаты;

лица, получившие отсрочку по временной непригодности к службе сроком до 6 месяцев;

мужчины от 18 до 60 лет, которым разрешен выезд за границу по состоянию здоровья (на лечение, реабилитацию);

мужчины от 18 до 60 лет, которым разрешен выезд за границу по семейным обстоятельствам;

мужчины от 18 до 60 лет, которым разрешен выезд за границу из-за профессии.

Детальнее рассмотрим, какие семейные обстоятельства дают основания на выезд за границу, а также какие профессии позволяют выехать из Украины.

Так, следующие категории граждан Украины могут пересечь границу по семейным обстоятельствам:

родители-одиночки (воспитывают самостоятельно ребенка/детей в возрасте до 18 лет);

родители, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, воспитывающие ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;

родители, на содержании которых находится совершеннолетний ребенок, являющийся лицом с инвалидностью I или II группы;

родственники сопровождающие детей с инвалидностью для выезда за пределы Украины, в случае их принадлежности к категории лиц, не подлежащих призыву на военную службу во время мобилизации;

лица, имеющие жену (супруга) среди лиц с инвалидностью и сопровождающих для выезда за пределы Украины;

лица, имеющие одного из родителей или родителей жены (супруга) из лиц с инвалидностью I или II группы и сопровождают одного из таких родителей для выезда за пределы Украины;

лица, осуществляющие постоянный уход за лицами с инвалидностью I или II группы и сопровождающих таких лиц для выезда за пределы Украины;

опекуны лиц с инвалидностью, признанных судом недееспособными, сопровождающих таких лиц для выезда за пределы Украины.

По профессии военнообязанные мужчины могут пересечь границу, если они:

работники железнодорожного транспорта;

авиационный персонал в командировку или на обучение;

водители транспортных средств хозяйствующих субъектов, имеющих лицензию на международные перевозки грузов и пассажиров;

военные в отпуск — при наличии разрешения по воинской части;

военные, проходящие военную подготовку за границей;

работники дипломатической службы, направляющиеся в служебную или долгосрочную командировку, и члены их семей, которые будут находиться вместе с ними по месту их долгосрочной командировки;

работники учреждений по уходу, состоящих на военном учете, из расчета один человек на 25 человек с инвалидностью и других лиц, нуждающихся в постоянном уходе;

члены экипажей кораблей, если они направляются для работы на морских судах, судах внутреннего плавания.

Для помощи ВСУ могут выехать:

водители-волонтеры, перевозящие грузы для ВСУ, медицинские грузы или гуманитарную помощь;

деятели культуры (артисты, ведущие, шоумены) для благотворительного сбора средств и представления страны на международной арене;

спортсмены и тренеры для участия в официальных соревнованиях и тренировочных сборах.

Пограничница проверяет документы. Фото: ГПСУ

Какие документы необходимы военнообязанным мужчинам для пересечения границы

Обязательными для любого гражданина есть два документа:

внутренний паспорт (паспорт гражданина Украины);

загранпаспорт.

Как указано в вышеупомянутом постановлении Кабмина № 57, пересечение государственной границы Украины военнообязанными лицами осуществляется только по отдельным документально подтвержденным основаниям.

Кроме определенного пакета документов для каждой категории лиц, во время выезда из Украины нужно иметь справки из ТЦК (это может быть выписка из протокола ТЦК о принятом решении по отсрочке, заключение медицинской комиссии о признании человека временно непригодным к военной службе по состоянию здоровья на срок до шести месяцев) и военно-учетные документы с записью об отсрочке, например, военный билет или временное удостоверение военнообязанного.

Ранее мы писали, кто из военнообязанных украинцев должен явиться в ТЦК и СП без повестки уже с 1 апреля.

Напомним, мы сообщали, кто может устроиться на работу без военного билета.

Также мы информировали, что в ГПСУ рассказали, какие пути выбирают уклонисты для побега за границу.