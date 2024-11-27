Выезд мужчин за границу 2024 — кто имеет право с 1 декабря, основания и документы

Пограничник проверяет документы в пункте пропуска. Фото: ГПСУ

В Украине все еще действуют военное положение и всеобщая мобилизация, а значит, продолжается запрет выезда за границу для украинских мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Однако законом предусмотрены категории мужчин, имеющих право пересечь границу даже в особый период.

Соответствующие нормы имеются в постановлении Кабинета Министров Украины №57. Кто из мужчин имеет право выехать из Украины с 1 декабря 2024 года, какие есть основания и какие нужны документы, узнайте далее в материале.

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Прежде всего, следует отметить, что запрет выезда за границу для мужчин закреплен указом президента №64/2022.

Документы для выезда за границу мужчинам утверждает вышеупомянутое постановление КМУ № 57. Их наличие проверяют сотрудники Госпогранслужбы во время пересечения государственной границы Украины.

Согласно внесенным изменениям ЗУ № 3633-IX в ч. 6 ст. 22 Закона Украины "О мобилизации и мобилизационной подготовке", кроме полного пакета документов, подтверждающих основание для выезда за пределы страны (в частности, это могут быть медицинские документы, разрешения от профильных органов, учреждений и организаций и т.п.), мужчины должны иметь военно-учетный документ — бумажный или электронный. Его необходимо предъявить по требованию работника ГПСУ.

В военно-учетных документах лиц, выезжающих из-за отсрочки от мобилизации, должна быть соответствующая отметка.

Представители Госпогранслужбы имеют право проверять военно-учетный документ:

в пограничной полосе;

в контролируемом приграничном районе;

на пунктах пропуска через границу Украины.

Проверка документов на границе. Фото: ГПСУ

Кто имеет право на выезд за границу во время военного положения

Мужчины до 18 и более 60 лет, а также те, которые исключены из военного учета по состоянию здоровья и не совершали тяжкого преступления, могут выезжать из страны в соответствии с правилами.

Военнообязанные граждане имеют право выезда за границу по следующим основаниям:

по состоянию здоровья;

по семейным обстоятельствам;

для обучения;

если они являются госслужащими;

по профессии.

Проверка документов на границе. Фото: ГПСУ

Кого из мужчин выпустят за границу с 1 декабря 2024 года — перечень

Выехать из Украины с 1 декабря 2024 года могут следующие категории мужчин:

водители, осуществляющие перевозку медицинских грузов, грузов гуманитарной помощи для нужд военных, а также гражданских;

забронированные лица, выезжающие в командировку;

студенты в рамках академической мобильности (на один семестр обучения или стажировки);

(на один семестр обучения или стажировки); спортсмены и тренеры, участвующие в официальных соревнованиях и тренировочных сборах;

многодетные родители, имеющие троих и более детей младше 18 лет;

лица с инвалидностью;

лица, имеющие жену/супруга из лиц с инвалидностью и сопровождающих таких граждан для выезда за границу;

лица, имеющие одного из своих родителей или родителей жены (супруга) из лиц с инвалидностью I или II группы и сопровождающие одного из таких родителей для выезда за пределы Украины;

родители, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, воспитывающие ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет, при наличии свидетельства о рождении ребенка или документов;

родители, на иждивении которых находится совершеннолетний ребенок, являющийся лицом с инвалидностью I или II группы;

родные бабушки, дедушки, совершеннолетние братья, сестры, отчимы, мачехи, сопровождающие детей с инвалидностью;

лица, нуждающиеся в постоянном уходе, — в сопровождении одного из членов семьи первой степени родства;

попечители лиц с инвалидностью, признанных судом недееспособными, сопровождающие таких лиц для выезда за границу.

Следует заметить, что данный список не является исчерпывающим, перечень всех военнообязанных лиц, которые не подлежат мобилизации, а следовательно, могут выехать за пределы государства, содержится в ст. 23 вышеупомянутого закона "О мобилизации и мобилизационной подготовке".

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