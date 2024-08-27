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Хто з українців буде виключений з військового обліку у вересні 2024 — перелік

27 серпня 2024 08:45
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Мобілізація в Україні 2024 — кого виключать з військового обліку вже у вересні
Військовозобов'язані чоловіки в ТЦК та СП. Фото: google.com
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

В Україні навіть під час дії воєнного стану та загальної мобілізації є категорії громадян, які можуть бути виключені з військового обліку. У такому разі вони втрачають статус призовника, військовозобов'язаного або резервіста, а отже не можуть бути призвані на військову службу. 

Це передбачено ст. 37 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу". За яких обставин особу можуть виключити з військового обліку, розповідаємо докладно далі в матеріалі. 

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Хто може бути виключений з військового обліку

Відповідно до вищезгаданого документа, виключенню з військового обліку у відповідних районних (міських) ТЦК та СП підлягають громадяни України, які:

  1. Померли або визнані в установленому законом порядку безвісно відсутніми або оголошені померлими.
  2. Досягли граничного віку перебування в запасі.
  3. Припинили громадянство України.
  4. Були засуджені до позбавлення волі за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину.
  5. Відбувають реальне покарання в установі виконання покарань.
  6. Виявилися непридатні до військової служби з виключенням з військового обліку за висновком ВЛК. У цьому випадку ключовим є визнання людини непридатною. Висновок про непридатність і виключення з військового обліку передають на затвердження до регіональної ВЛК.
  7. Були мобілізовані та прийняті на військову службу. У цьому випадку військовозобов'язаний набуває статусу військовослужбовця, а особова справа надсилається до відповідної військової частини.

 

Хто може бути виключений з військового обліку
Військовозобов'язані чоловіки в ТЦК та СП. Фото: google.com

Як відбувається виключення з військового обліку 

Для того, щоб бути виключеним з військового обліку військовозобов'язаний має особисто прийти до ТЦК та СП та подати відповідну заяву, а також документи, що підтверджують підстави для виключення.

Після цього, працівники територіального центру в військово-обліковому документі такої людини мають поставити відмітку "виключено з військового обліку" та внести відповідні зміни до Єдиного електронного реєстру військовозобов'язаних, призовників і резервістів. Таким чином, людина стає не військовозобов'язаною.

Важливо: у громадянина, якого виключено з військового обліку, військово-обліковий документ не вилучається. Він має містити дані про виключення з обліку. 

Після того як особу виключили з військового обліку вона більше не зобов'язана проходити військово-лікарську комісію, зʼявлятись за повісткою, мати з собою військово-облікові документи. Такого громадянина не можуть мобілізувати й відповідно він має право на виїзд за кордон.

Раніше ми писали, чи треба проходити військово-лікарську комісію виключеним з військового обліку. 

Нагадаємо, ми повідомляли, коли інвалідність не є підставою для виключення з військового обліку.

Також ми інформували, кому необхідна довідка про зняття з військового обліку та як отримати цей документ.

вересень військовий облік мобілізація ТЦК та СП військовозобов'язані

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