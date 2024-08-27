Мобілізація в Україні 2024 — кого виключать з військового обліку вже у вересні

Хто з українців буде виключений з військового обліку у вересні 2024 — перелік
В Україні навіть під час дії воєнного стану та загальної мобілізації є категорії громадян, які можуть бути виключені з військового обліку. У такому разі вони втрачають статус призовника, військовозобов'язаного або резервіста, а отже не можуть бути призвані на військову службу.
Це передбачено ст. 37 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу". За яких обставин особу можуть виключити з військового обліку, розповідаємо докладно далі в матеріалі.
Хто може бути виключений з військового обліку
Відповідно до вищезгаданого документа, виключенню з військового обліку у відповідних районних (міських) ТЦК та СП підлягають громадяни України, які:
- Померли або визнані в установленому законом порядку безвісно відсутніми або оголошені померлими.
- Досягли граничного віку перебування в запасі.
- Припинили громадянство України.
- Були засуджені до позбавлення волі за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину.
- Відбувають реальне покарання в установі виконання покарань.
- Виявилися непридатні до військової служби з виключенням з військового обліку за висновком ВЛК. У цьому випадку ключовим є визнання людини непридатною. Висновок про непридатність і виключення з військового обліку передають на затвердження до регіональної ВЛК.
- Були мобілізовані та прийняті на військову службу. У цьому випадку військовозобов'язаний набуває статусу військовослужбовця, а особова справа надсилається до відповідної військової частини.
Як відбувається виключення з військового обліку
Для того, щоб бути виключеним з військового обліку військовозобов'язаний має особисто прийти до ТЦК та СП та подати відповідну заяву, а також документи, що підтверджують підстави для виключення.
Після цього, працівники територіального центру в військово-обліковому документі такої людини мають поставити відмітку "виключено з військового обліку" та внести відповідні зміни до Єдиного електронного реєстру військовозобов'язаних, призовників і резервістів. Таким чином, людина стає не військовозобов'язаною.
Важливо: у громадянина, якого виключено з військового обліку, військово-обліковий документ не вилучається. Він має містити дані про виключення з обліку.
Після того як особу виключили з військового обліку вона більше не зобов'язана проходити військово-лікарську комісію, зʼявлятись за повісткою, мати з собою військово-облікові документи. Такого громадянина не можуть мобілізувати й відповідно він має право на виїзд за кордон.
Раніше ми писали, чи треба проходити військово-лікарську комісію виключеним з військового обліку.
Нагадаємо, ми повідомляли, коли інвалідність не є підставою для виключення з військового обліку.
Також ми інформували, кому необхідна довідка про зняття з військового обліку та як отримати цей документ.
Читайте Новини.LIVE!