Мобілізація в Україні 2024 — кого виключать з військового обліку вже у вересні

Військовозобов'язані чоловіки в ТЦК та СП. Фото: google.com

В Україні навіть під час дії воєнного стану та загальної мобілізації є категорії громадян, які можуть бути виключені з військового обліку. У такому разі вони втрачають статус призовника, військовозобов'язаного або резервіста, а отже не можуть бути призвані на військову службу.

Це передбачено ст. 37 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу". За яких обставин особу можуть виключити з військового обліку, розповідаємо докладно далі в матеріалі.

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Хто може бути виключений з військового обліку

Відповідно до вищезгаданого документа, виключенню з військового обліку у відповідних районних (міських) ТЦК та СП підлягають громадяни України, які:

Померли або визнані в установленому законом порядку безвісно відсутніми або оголошені померлими. Досягли граничного віку перебування в запасі. Припинили громадянство України. Були засуджені до позбавлення волі за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину. Відбувають реальне покарання в установі виконання покарань. Виявилися непридатні до військової служби з виключенням з військового обліку за висновком ВЛК. У цьому випадку ключовим є визнання людини непридатною. Висновок про непридатність і виключення з військового обліку передають на затвердження до регіональної ВЛК. Були мобілізовані та прийняті на військову службу. У цьому випадку військовозобов'язаний набуває статусу військовослужбовця, а особова справа надсилається до відповідної військової частини.

Військовозобов'язані чоловіки в ТЦК та СП. Фото: google.com

Як відбувається виключення з військового обліку

Для того, щоб бути виключеним з військового обліку військовозобов'язаний має особисто прийти до ТЦК та СП та подати відповідну заяву, а також документи, що підтверджують підстави для виключення.

Після цього, працівники територіального центру в військово-обліковому документі такої людини мають поставити відмітку "виключено з військового обліку" та внести відповідні зміни до Єдиного електронного реєстру військовозобов'язаних, призовників і резервістів. Таким чином, людина стає не військовозобов'язаною.

Важливо: у громадянина, якого виключено з військового обліку, військово-обліковий документ не вилучається. Він має містити дані про виключення з обліку.

Після того як особу виключили з військового обліку вона більше не зобов'язана проходити військово-лікарську комісію, зʼявлятись за повісткою, мати з собою військово-облікові документи. Такого громадянина не можуть мобілізувати й відповідно він має право на виїзд за кордон.

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