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Кто из украинцев будет исключен из военного учета в сентябре 2024 года — перечень

27 августа 2024 08:45
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Мобилизация в Украине 2024 — кого исключат из военного учета уже в сентябре
Военнообязанные мужчины в ТЦК и СП. Фото: google.com
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

В Украине даже во время действия военного положения и всеобщей мобилизации есть категории граждан, которые могут быть исключены из военного учета. В таком случае они теряют статус призывника, военнообязанного или резервиста, а значит, не могут быть призваны на военную службу.

Это предусмотрено ст. 37 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе". При каких обстоятельствах лицо могут исключить из военного учета, рассказываем подробно далее в материале.

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Кто может быть исключен из военного учета

Согласно вышеупомянутому документу, исключению из военного учета в соответствующих районных (городских) ТЦК и СП подлежат граждане Украины, которые:

  1. Умерли или признанные в установленном законом порядке безвестно отсутствующими или объявлены умершими.
  2. Достигли предельного возраста пребывания в запасе.
  3. Прекратили гражданство Украины.
  4. Были приговорены к лишению свободы за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления.
  5. Отбывают реальное наказание в учреждении исполнения наказаний.
  6. Оказались непригодны к военной службе с исключением из военного учета по заключению ВВК. В этом случае ключевым является признание человека непригодным. Вывод о непригодности и исключении из военного учета передается на утверждение в региональную ВВК.
  7. Были мобилизованы и приняты на военную службу. В этом случае военнообязанный приобретает статус военнослужащего, а личное дело направляется в соответствующую воинскую часть.

 

Кто может быть исключен из военного учета
Военнообязанные мужчины в ТЦК и СП. Фото: google.com

Как происходит исключение из военного учета

Для того, чтобы быть исключенным из военного учета, военнообязанный должен лично прийти в ТЦК и СП и подать соответствующее заявление, а также документы, подтверждающие основания для исключения.

После этого работники территориального центра в военно-учетном документе такого человека должны поставить отметку "исключен из военного учета" и внести соответствующие изменения в Единый электронный реестр военнообязанных, призывников и резервистов. Таким образом, человек становится не военнообязанным.

Важно: у гражданина, исключенного из военного учета, военно-учетный документ не изымается. Он должен содержать данные об исключении из учета.

После того как лицо исключили из военного учета, он больше не обязан проходить военно-врачебную комиссию, являться по повестке, иметь с собой военно-учетные документы. Такого гражданина не могут мобилизовать и, соответственно, он имеет право на выезд за границу.

Ранее мы писали, нужно ли проходить военно-врачебную комиссию исключенным из военного учета.

Напомним, мы сообщали, когда инвалидность не является основанием для исключения из военного учета.

Также мы информировали, кому необходима справка о снятии с военного учета и как получить этот документ.

сентябрь военный учет мобилизация ТЦК и СП военнообязанные

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