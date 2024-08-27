Мобилизация в Украине 2024 — кого исключат из военного учета уже в сентябре

Кто из украинцев будет исключен из военного учета в сентябре 2024 года — перечень
В Украине даже во время действия военного положения и всеобщей мобилизации есть категории граждан, которые могут быть исключены из военного учета. В таком случае они теряют статус призывника, военнообязанного или резервиста, а значит, не могут быть призваны на военную службу.
Это предусмотрено ст. 37 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе". При каких обстоятельствах лицо могут исключить из военного учета, рассказываем подробно далее в материале.
Кто может быть исключен из военного учета
Согласно вышеупомянутому документу, исключению из военного учета в соответствующих районных (городских) ТЦК и СП подлежат граждане Украины, которые:
- Умерли или признанные в установленном законом порядке безвестно отсутствующими или объявлены умершими.
- Достигли предельного возраста пребывания в запасе.
- Прекратили гражданство Украины.
- Были приговорены к лишению свободы за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления.
- Отбывают реальное наказание в учреждении исполнения наказаний.
- Оказались непригодны к военной службе с исключением из военного учета по заключению ВВК. В этом случае ключевым является признание человека непригодным. Вывод о непригодности и исключении из военного учета передается на утверждение в региональную ВВК.
- Были мобилизованы и приняты на военную службу. В этом случае военнообязанный приобретает статус военнослужащего, а личное дело направляется в соответствующую воинскую часть.
Как происходит исключение из военного учета
Для того, чтобы быть исключенным из военного учета, военнообязанный должен лично прийти в ТЦК и СП и подать соответствующее заявление, а также документы, подтверждающие основания для исключения.
После этого работники территориального центра в военно-учетном документе такого человека должны поставить отметку "исключен из военного учета" и внести соответствующие изменения в Единый электронный реестр военнообязанных, призывников и резервистов. Таким образом, человек становится не военнообязанным.
Важно: у гражданина, исключенного из военного учета, военно-учетный документ не изымается. Он должен содержать данные об исключении из учета.
После того как лицо исключили из военного учета, он больше не обязан проходить военно-врачебную комиссию, являться по повестке, иметь с собой военно-учетные документы. Такого гражданина не могут мобилизовать и, соответственно, он имеет право на выезд за границу.
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