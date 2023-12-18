Мобілізація в Україні — хто отримає відстрочку — деталі нового законопроєкту

Військовозобов'язані чоловіки в ТЦК та СП. Фото: zhmerynka.city

Верховна Рада України готує великий законопроєкт щодо мобілізації, рекрутингу, військового обліку та проходження військової служби. Документ зокрема передбачає нові категорії громадян, які матимуть право на відстрочку від призову на військову службу.

Про це повідомила заступниця голови комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, народна депутатка від "Слуги народу" Мар’яна Безугла на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

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Так, за словами депутатки, у документі буде передбачено, що відстрочку і право на звільнення матимуть:

всі особи з інвалідністю;

ті, хто має троє і більше дітей;

якщо двоє військовослужбовців мають дитину, то один з них має відстрочку і право на звільнення (тобто, якщо жінка вирішує піти на військову службу, то чоловік таким чином може отримати відстрочку);

якщо у сім’ї є неповнолітня особа з інвалідністю;

якщо у сім’ї є повнолітня недієздатна дитина з інвалідністю/дружина або чоловік/батьки дружини або чоловіка 1-2 групи (при цьому особа з інвалідністю сама обирає кому відстрочка);

опікуни особи з інвалідністю 1-3 груп, яка визнана в судовому порядку недієздатною;

вагітні жінки та жінки в декреті;

тільки чинні нардепи (всіх колишніх прибрали), обрання депутатом — підстава для звільнення;

жінки та чоловіки, чиї близькі родичі (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати або рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра) загинули або пропали безвісти під час АТО або відсічі збройної агресії проти України.

Відстрочку, але не підставу для звільнення мають:

здобувачі послідовної вищої освіти, віком не більш ніж 30 років (включно);

усі науковці з вченими званням;

усі викладачі, які працюють на повну ставку.

Не підлягають мобілізації 6 місяців протягом звільнення:

строковики;

ті, хто був мобілізований, та звільнений.

Підлягають мобілізації тільки за бажанням:

особи з інвалідністю;

особи, звільнені з полону.

Підставу для звільнення мають особи:

які побували в полоні (недобровільно);

генерали за рішенням військового керівництва;

які прослужили під час дії воєнного стану 36 місяців (опрацьовується);

які уклали короткостроковий контракт під час мобілізації (громадяни віком 18-25 років).

Військова служба для жінок

Нововведеннями у чорновому варіанті документа передбачено, що жінки:

стають на військовий облік (порядок обліку визначається Міноборони);

проходять базову загальновійськову підготовку;

під час дії воєнного стану залучаються до проходження військової служби (на бойові посади — виключно добровільно).

Підставами для звільнення від проходження базової військової підготовки (крім загальних підстав) є:

вагітність;

догляд за дитиною.

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