Мобілізація в Україні — коли можуть призвати чоловіка до 27 років

Військовозобов'язаний оновлює дані у територіальному центрі комплектування. Фото: Facebook/ЖОТЦК та СП

З початку повномасштабного вторгнення в Україні тривають воєнний стан та загальна мобілізація. Проте призову на військову службу підлягають не усі чоловіки. Примусово мобілізувати не мають право осіб віком від 18 до 27 років, які не проходили строкової служби.

Про це розповів адвокат Ростислав Кравець в коментарі виданню "Факти".

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Як пояснює правознавець, у мирний час чоловіки віком від 18 до 27 років мали проходити строкову військову службу. Проте під час дії воєнного стану призову на строкову службу немає. А тому громадяни до 27 років включно без військового досвіду не можуть бути мобілізовані.

Водночас Кравець застерігає, що трапляються випадки, коли представники ТЦК та СП свідомо вводять призовників в оману й дають їм підписати документи, серед яких є клопотання про мобілізацію.

Тому адвокат радить чоловікам, які не мають військового досвіду, уважно читати будь-які документи, які вони підписують у ТЦК. Навіть якщо вам кажуть, що треба просто щось підписати й вас відпустять, не поспішайте.

Варто пам'ятати, що чоловіки до 27 років можуть бути мобілізовані до лав ЗСУ виключно за добровільною згодою. Для цього необхідно написати клопотання та згоду на мобілізацію.

Також забрати до війська можуть тих чоловіків віком від 18 до 27 років, які мають військовий досвід та вважаються військовозобов'язаними.

Раніше ми писали, у ЗСУ відповіли, як зниження призовного віку вплине на хід війни в Україні.

Нагадаємо, ми розповідали, хто з українських чоловіків може втратити відстрочку від мобілізації.

Також ми повідомляли, з якими хворобами чоловіків можуть забрати до ЗСУ.