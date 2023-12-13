Мобілізація в Україні — кого призиватимуть до ЗСУ 2024 року — повний список

Збори бійців територіальної оборони в Україні. Фото: Mykola Berdnyk/DW

Воєнний стан та загальна мобілізація в Україні продовжені до 14 лютого 2024 року. Тож, військовозобов'язаних чоловіків і надалі будуть призивати на військову службу, якщо вони не мають підстав для відстрочки та придатні за станом здоров’я. Зараз в країні йде підготовка до співпраці з рекрутинговими компаніями, які будуть займатися пошуком спеціалістів до лав ЗСУ.

Яких категорій військовозобов'язаних громадян ще торкнеться мобілізація наступного року, розповідаємо далі в матеріалі.

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Мобілізації підлягатимуть військовозобов'язані чоловіки:

з військовим досвідом віком від 18 до 60 років, які мають статус "придатний" і "обмежено придатний";

без військового досвіду віком від 27 до 60 років, які мають статус "придатний" і "обмежено придатний";

віком від 18 до 60 років зняті з військового обліку, але визнані придатними та обмежено придатними за рішенням ВЛК.

Також розпочати військову службу добровільно за контрактом можуть:

чоловіки віком від 18 до 27 років без бойового досвіду;

чоловіки з інвалідністю;

чоловіки, які мають відстрочку за сімейними обставинами;

жінки.

Раніше ми повідомляли, хто з українських чоловіків може втратити відстрочку від мобілізації.

Нагадаємо, ми писали, кого з українців можуть мобілізувати на військову службу, але відправити на фронт не мають права.

Також ми інформували про те, які документи потрібні військовозобов'язаним чоловікам, щоб отримати відстрочку від мобілізації.