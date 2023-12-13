Мобілізація в Україні — кого призиватимуть до ЗСУ 2024 року — повний список

Кого з чоловіків мобілізують до ЗСУ 2024 року — повний список
Воєнний стан та загальна мобілізація в Україні продовжені до 14 лютого 2024 року. Тож, військовозобов'язаних чоловіків і надалі будуть призивати на військову службу, якщо вони не мають підстав для відстрочки та придатні за станом здоров’я. Зараз в країні йде підготовка до співпраці з рекрутинговими компаніями, які будуть займатися пошуком спеціалістів до лав ЗСУ.
Яких категорій військовозобов'язаних громадян ще торкнеться мобілізація наступного року, розповідаємо далі в матеріалі.
Кого мобілізують до ЗСУ 2024 року — повний список
Мобілізації підлягатимуть військовозобов'язані чоловіки:
- з військовим досвідом віком від 18 до 60 років, які мають статус "придатний" і "обмежено придатний";
- без військового досвіду віком від 27 до 60 років, які мають статус "придатний" і "обмежено придатний";
- віком від 18 до 60 років зняті з військового обліку, але визнані придатними та обмежено придатними за рішенням ВЛК.
Також розпочати військову службу добровільно за контрактом можуть:
- чоловіки віком від 18 до 27 років без бойового досвіду;
- чоловіки з інвалідністю;
- чоловіки, які мають відстрочку за сімейними обставинами;
- жінки.
Раніше ми повідомляли, хто з українських чоловіків може втратити відстрочку від мобілізації.
Нагадаємо, ми писали, кого з українців можуть мобілізувати на військову службу, але відправити на фронт не мають права.
Також ми інформували про те, які документи потрібні військовозобов'язаним чоловікам, щоб отримати відстрочку від мобілізації.
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