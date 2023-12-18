Мобилизация в Украине — кто получит отсрочку — детали нового законопроекта

Военнообязанные мужчины в ТЦК и СП. Фото: zhmerynka.city

Верховная Рада Украины готовит крупный законопроект по мобилизации, рекрутингу, военному учету и прохождению военной службы. Документ, в частности, предусматривает новые категории граждан, которые будут иметь право на отсрочку от призыва на военную службу.

Об этом сообщила заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, народный депутат от "Слуги народа" Марьяна Безуглая на своей странице в социальной сети Facebook.

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Так, по словам депутата, в документе будет предусмотрено, что отсрочку и право на увольнение будут иметь:

все лица с инвалидностью;

те, кто имеет трое и больше детей;

если двое военнослужащих имеют ребенка, то один из них имеет отсрочку и право на увольнение (т.е. если женщина решает пойти на военную службу, то мужчина таким образом может получить отсрочку);

если у семьи есть несовершеннолетнее лицо с инвалидностью;

если в семье есть совершеннолетний недееспособный ребенок с инвалидностью/жена или муж/родители жены или мужа 1-2 группы (при этом лицо с инвалидностью само выбирает кому отсрочка);

опекуны лица с инвалидностью 1-3 групп, признанной в судебном порядке недееспособным;

беременные женщины и женщины в декрете;

только действующие нардепы (всех бывших убрали), избрание депутатом — основание для увольнения;

женщины и мужчины, чьи близкие родственники (супруг, жена, сын, дочь, отец, мать или родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра) погибли или пропали без вести во время АТО или отпора вооруженной агрессии против Украины.

Отсрочку, но не основание для увольнения имеют:

получатели последовательного высшего образования в возрасте не более 30 лет (включительно);

все ученые с учеными званием;

все преподаватели, работающие на полную ставку.

Не подлежат мобилизации 6 месяцев в течение освобождения:

срочники;

те, кто был мобилизован и уволен.

Подлежат мобилизации только по желанию:

лица с инвалидностью;

лица, освобожденные из плена.

Основание для увольнения имеют лица:

побывавшие в плену (не добровольно);

генералы по решению военного руководства;

которые прослужили во время действия военного положения 36 месяцев (разрабатывается);

заключившие краткосрочный договор при мобилизации (граждане в возрасте 18-25 лет).

Военная служба для женщин

Нововведениями в черновом варианте документа предусмотрено, что женщины:

становятся на военный учет (порядок учета определяется Минобороны);

проходят базовую общевойсковую подготовку;

во время действия военного положения привлекаются к прохождению военной службы (на боевые должности — исключительно добровольно).

Основаниями для освобождения от прохождения базовой военной подготовки (кроме общих оснований):

беременность;

уход за ребенком.

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