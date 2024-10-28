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Кто из украинцев получит отсрочку в ноябре 2024 года — перечень

28 октября 2024 18:43
Сергей Попов - Редактор
Сергей Попов
Редактор
Мобилизация в Украине 2024 — кому из мужчин предоставят отсрочку в ноябре
Военнообязанные мужчины в территориальном центре. Фото: ЖОТЦК и СП/Facebook
Сергей Попов - Редактор
Сергей Попов
Редактор

Закон Украины определяет категории военнообязанных граждан, имеющих право на отсрочку во время действия военного положения и всеобщей мобилизации. Власти регулярно вносят изменения в процесс призыва на военную службу, уточняя критерии для получения отсрочки. Поэтому важно постоянно отслеживать обновление нормативно правовых актов, чтобы быть в курсе актуальных правок и оснований для освобождения от призыва.

Новини.LIVE рассказывает, кто сможет оформить отсрочку от мобилизации в ноябре 2024 года.

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Кого могут освободить от мобилизации в ноябре 2024 года — перечень категорий

Напомним, что в соответствии с директивой Командования Сухопутных войск ВСУ на Оперативные Командования и ТЦК от 19.09.2024 г. № 16/2/1/21409, мужчин в возрасте от 50 до 60 лет могут мобилизовать исключительно по отдельному мобилизационному распоряжению.

Кроме того, в октябре Верховная Рада Украины приняла законопроект №11379-д, освобождающий от мобилизации мужчин до 25 лет, которые были признаны ограниченно пригодными и имели статус военнообязанных. Пока документ направили на подпись президенту Украины, после чего он официально вступит в силу. Сейчас призыв мужчин в возрасте от 18 до 25 лет в Украине под запретом.

 

Кого могут освободить от мобилизации в ноябре 2024 — перечень категорий
Военнообязанный оформляет отсрочку в ТЦК. Фото: ЛОТЦК и СП/Facebook

Также согласно ст. 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", право на отсрочку будут иметь следующие категории военнообязанных граждан:

  • руководители министерств и их заместители;
  • руководители государственных органов, органов государственного управления, юрисдикция которых распространяется на всю территорию Украины;
  • народные депутаты Украины;
  • судьи, судьи Конституционного суда Украины;
  • члены Высшего совета правосудия;
  • члены Высшей квалификационной комиссии судей Украины;
  • руководитель службы дисциплинарных инспекторов ВСП, его заместитель, дисциплинарные инспекторы ВСП;
  • глава и другие члены Счетной палаты;
  • Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека;
  • дипломатические служащие, занимающие дипломатические должности, МИД, а также лица, имеющие дипломатический ранг Чрезвычайный и Полномочный Посол;
  • работники органов военного управления (органов управления), воинских частей (подразделений) Минобороны, Вооруженных Сил, Госспецтрансслужбы, Госспецсвязи, СБУ, Службы внешней разведки, Национальной гвардии, Госпогранслужбы, Управления государственной охраны, аппарата МВД и эксперты учреждений экспертной службы МВД;
  • государственные служащие, готовящие выводы к проектам нормативно-правовых актов, проводящие их профессиональную, научную, юридическую экспертизу и/или экспертизу принятых нормативно-правовых актов;
  • государственные служащие, непосредственно выполняющие функции по обеспечению кибербезопасности, киберзащиты и безопасности информационных технологий, работы по разработке программного обеспечения, администрирования баз данных, внедрения и поддержки новейших информационно-коммуникационных технологий в органах, обеспечивающих деятельность Президента, Верховной Рады и Кабинета Министров;
  • забронированные предприятиями, учреждениями и организациями;
  • лица с инвалидностью;
  • лица, имеющие на иждивении трое и более детей в возрасте до 18 лет, за исключением тех, кто имеет задолженность по уплате алиментов;
  • родители-одиночки, воспитывающие ребенка/детей до 18 лет, если другой родитель умер, лишенный родительских прав, или признан пропавшим без вести;
  • лица, имеющие несовершеннолетнего ребенка и мужа (жену), проходящих военную службу;
  • лица, воспитывающие ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;
  • лица, воспитывающие ребенка с тяжелым заболеванием;
  • лица, содержащие совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы;
  • лица, которые занимаются ребенком, до усыновления был сиротой или лишенной родительской опеки, в возрасте до 18 лет;
  • лица, заботящиеся о больной жене (супруге), ребенке или одном из родителей или родителей супругов, нуждающихся в постоянном уходе за заключением медкомиссии;
  • лица, являющиеся опекунами лица, признанного судом недееспособным;
  • лица, имеющие жену (супругу) с инвалидностью I или II группы;
  • члены семьи второй степени родства, осуществляющие постоянный уход за лицом с инвалидностью I или II группы (при отсутствии близких родственников первой степени и не более одного человека);
  • люди, чьи близкие родственники (муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дед, бабушка, родные (полнородные или неполнородные) брат или сестра) погибли или пропали без вести во время боевых действий;
  • члены семей лиц, которым посмертно присвоено звание Герой Украины;
  • военнообязанные, освобожденные из плена (могут быть призваны только с их согласия);
  • получатели профессионального, профессионального высшего и высшего образования, которые обучаются по дневной или дуальной форме и получают уровень образования выше предыдущего;
  • научные работники, преподаватели учреждений высшего и профессионального высшего образования, научных учреждений с научной степенью или ученым званием, преподаватели училищ и учителя, работающие на 0,75 ставки или больше.

Следует отметить, что приведенный выше перечень не исчерпывающий и не охватывает все жизненные ситуации и возможные обстоятельства. Каждый конкретный случай индивидуален и требует анализа на соответствие.

Ранее мы писали, кто из мужчин сможет выехать из Украины с 1 ноября 2024 года.

Напомним, мы рассказывали, как мобилизуют мужчин 50+ и куда направляют служить.

Также мы информировали, кого из военнообязанных мужчин не могут призвать на военную службу в ряды ВСУ принудительно.

ТЦК и СП военнообязанные ноябрь отсрочка мобилизация

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