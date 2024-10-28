Мобилизация в Украине 2024 — кому из мужчин предоставят отсрочку в ноябре

Кто из украинцев получит отсрочку в ноябре 2024 года — перечень
Закон Украины определяет категории военнообязанных граждан, имеющих право на отсрочку во время действия военного положения и всеобщей мобилизации. Власти регулярно вносят изменения в процесс призыва на военную службу, уточняя критерии для получения отсрочки. Поэтому важно постоянно отслеживать обновление нормативно правовых актов, чтобы быть в курсе актуальных правок и оснований для освобождения от призыва.
Новини.LIVE рассказывает, кто сможет оформить отсрочку от мобилизации в ноябре 2024 года.
Кого могут освободить от мобилизации в ноябре 2024 года — перечень категорий
Напомним, что в соответствии с директивой Командования Сухопутных войск ВСУ на Оперативные Командования и ТЦК от 19.09.2024 г. № 16/2/1/21409, мужчин в возрасте от 50 до 60 лет могут мобилизовать исключительно по отдельному мобилизационному распоряжению.
Кроме того, в октябре Верховная Рада Украины приняла законопроект №11379-д, освобождающий от мобилизации мужчин до 25 лет, которые были признаны ограниченно пригодными и имели статус военнообязанных. Пока документ направили на подпись президенту Украины, после чего он официально вступит в силу. Сейчас призыв мужчин в возрасте от 18 до 25 лет в Украине под запретом.
Также согласно ст. 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", право на отсрочку будут иметь следующие категории военнообязанных граждан:
- руководители министерств и их заместители;
- руководители государственных органов, органов государственного управления, юрисдикция которых распространяется на всю территорию Украины;
- народные депутаты Украины;
- судьи, судьи Конституционного суда Украины;
- члены Высшего совета правосудия;
- члены Высшей квалификационной комиссии судей Украины;
- руководитель службы дисциплинарных инспекторов ВСП, его заместитель, дисциплинарные инспекторы ВСП;
- глава и другие члены Счетной палаты;
- Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека;
- дипломатические служащие, занимающие дипломатические должности, МИД, а также лица, имеющие дипломатический ранг Чрезвычайный и Полномочный Посол;
- работники органов военного управления (органов управления), воинских частей (подразделений) Минобороны, Вооруженных Сил, Госспецтрансслужбы, Госспецсвязи, СБУ, Службы внешней разведки, Национальной гвардии, Госпогранслужбы, Управления государственной охраны, аппарата МВД и эксперты учреждений экспертной службы МВД;
- государственные служащие, готовящие выводы к проектам нормативно-правовых актов, проводящие их профессиональную, научную, юридическую экспертизу и/или экспертизу принятых нормативно-правовых актов;
- государственные служащие, непосредственно выполняющие функции по обеспечению кибербезопасности, киберзащиты и безопасности информационных технологий, работы по разработке программного обеспечения, администрирования баз данных, внедрения и поддержки новейших информационно-коммуникационных технологий в органах, обеспечивающих деятельность Президента, Верховной Рады и Кабинета Министров;
- забронированные предприятиями, учреждениями и организациями;
- лица с инвалидностью;
- лица, имеющие на иждивении трое и более детей в возрасте до 18 лет, за исключением тех, кто имеет задолженность по уплате алиментов;
- родители-одиночки, воспитывающие ребенка/детей до 18 лет, если другой родитель умер, лишенный родительских прав, или признан пропавшим без вести;
- лица, имеющие несовершеннолетнего ребенка и мужа (жену), проходящих военную службу;
- лица, воспитывающие ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;
- лица, воспитывающие ребенка с тяжелым заболеванием;
- лица, содержащие совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы;
- лица, которые занимаются ребенком, до усыновления был сиротой или лишенной родительской опеки, в возрасте до 18 лет;
- лица, заботящиеся о больной жене (супруге), ребенке или одном из родителей или родителей супругов, нуждающихся в постоянном уходе за заключением медкомиссии;
- лица, являющиеся опекунами лица, признанного судом недееспособным;
- лица, имеющие жену (супругу) с инвалидностью I или II группы;
- члены семьи второй степени родства, осуществляющие постоянный уход за лицом с инвалидностью I или II группы (при отсутствии близких родственников первой степени и не более одного человека);
- люди, чьи близкие родственники (муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дед, бабушка, родные (полнородные или неполнородные) брат или сестра) погибли или пропали без вести во время боевых действий;
- члены семей лиц, которым посмертно присвоено звание Герой Украины;
- военнообязанные, освобожденные из плена (могут быть призваны только с их согласия);
- получатели профессионального, профессионального высшего и высшего образования, которые обучаются по дневной или дуальной форме и получают уровень образования выше предыдущего;
- научные работники, преподаватели учреждений высшего и профессионального высшего образования, научных учреждений с научной степенью или ученым званием, преподаватели училищ и учителя, работающие на 0,75 ставки или больше.
Следует отметить, что приведенный выше перечень не исчерпывающий и не охватывает все жизненные ситуации и возможные обстоятельства. Каждый конкретный случай индивидуален и требует анализа на соответствие.
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