Мобилизация в Украине 2024 — кому из мужчин предоставят отсрочку в ноябре

Военнообязанные мужчины в территориальном центре. Фото: ЖОТЦК и СП/Facebook

Закон Украины определяет категории военнообязанных граждан, имеющих право на отсрочку во время действия военного положения и всеобщей мобилизации. Власти регулярно вносят изменения в процесс призыва на военную службу, уточняя критерии для получения отсрочки. Поэтому важно постоянно отслеживать обновление нормативно правовых актов, чтобы быть в курсе актуальных правок и оснований для освобождения от призыва.

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Напомним, что в соответствии с директивой Командования Сухопутных войск ВСУ на Оперативные Командования и ТЦК от 19.09.2024 г. № 16/2/1/21409, мужчин в возрасте от 50 до 60 лет могут мобилизовать исключительно по отдельному мобилизационному распоряжению.

Кроме того, в октябре Верховная Рада Украины приняла законопроект №11379-д, освобождающий от мобилизации мужчин до 25 лет, которые были признаны ограниченно пригодными и имели статус военнообязанных. Пока документ направили на подпись президенту Украины, после чего он официально вступит в силу. Сейчас призыв мужчин в возрасте от 18 до 25 лет в Украине под запретом.

Военнообязанный оформляет отсрочку в ТЦК. Фото: ЛОТЦК и СП/Facebook

Также согласно ст. 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", право на отсрочку будут иметь следующие категории военнообязанных граждан:

руководители министерств и их заместители;

руководители министерств и их заместители; руководители государственных органов, органов государственного управления, юрисдикция которых распространяется на всю территорию Украины;

народные депутаты Украины;

народные депутаты Украины; судьи, судьи Конституционного суда Украины;

судьи, судьи Конституционного суда Украины; члены Высшего совета правосудия;

члены Высшей квалификационной комиссии судей Украины;

руководитель службы дисциплинарных инспекторов ВСП, его заместитель, дисциплинарные инспекторы ВСП;

глава и другие члены Счетной палаты;

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека;

дипломатические служащие, занимающие дипломатические должности, МИД, а также лица, имеющие дипломатический ранг Чрезвычайный и Полномочный Посол;

работники органов военного управления (органов управления), воинских частей (подразделений) Минобороны, Вооруженных Сил, Госспецтрансслужбы, Госспецсвязи, СБУ, Службы внешней разведки, Национальной гвардии, Госпогранслужбы, Управления государственной охраны, аппарата МВД и эксперты учреждений экспертной службы МВД;

государственные служащие, готовящие выводы к проектам нормативно-правовых актов, проводящие их профессиональную, научную, юридическую экспертизу и/или экспертизу принятых нормативно-правовых актов;

государственные служащие, готовящие выводы к проектам нормативно-правовых актов, проводящие их профессиональную, научную, юридическую экспертизу и/или экспертизу принятых нормативно-правовых актов; государственные служащие, непосредственно выполняющие функции по обеспечению кибербезопасности, киберзащиты и безопасности информационных технологий, работы по разработке программного обеспечения, администрирования баз данных, внедрения и поддержки новейших информационно-коммуникационных технологий в органах, обеспечивающих деятельность Президента, Верховной Рады и Кабинета Министров;

забронированные предприятиями, учреждениями и организациями;

лица с инвалидностью;

лица, имеющие на иждивении трое и более детей в возрасте до 18 лет, за исключением тех, кто имеет задолженность по уплате алиментов;

родители-одиночки, воспитывающие ребенка/детей до 18 лет, если другой родитель умер, лишенный родительских прав, или признан пропавшим без вести;

лица, имеющие несовершеннолетнего ребенка и мужа (жену), проходящих военную службу;

лица, воспитывающие ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;

лица, воспитывающие ребенка с тяжелым заболеванием;

лица, содержащие совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы;

лица, которые занимаются ребенком, до усыновления был сиротой или лишенной родительской опеки, в возрасте до 18 лет;

лица, заботящиеся о больной жене (супруге), ребенке или одном из родителей или родителей супругов, нуждающихся в постоянном уходе за заключением медкомиссии;

лица, являющиеся опекунами лица, признанного судом недееспособным;

лица, имеющие жену (супругу) с инвалидностью I или II группы;

члены семьи второй степени родства, осуществляющие постоянный уход за лицом с инвалидностью I или II группы (при отсутствии близких родственников первой степени и не более одного человека);

люди, чьи близкие родственники (муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дед, бабушка, родные (полнородные или неполнородные) брат или сестра) погибли или пропали без вести во время боевых действий;

члены семей лиц, которым посмертно присвоено звание Герой Украины;

военнообязанные, освобожденные из плена (могут быть призваны только с их согласия);

получатели профессионального, профессионального высшего и высшего образования, которые обучаются по дневной или дуальной форме и получают уровень образования выше предыдущего;

научные работники, преподаватели учреждений высшего и профессионального высшего образования, научных учреждений с научной степенью или ученым званием, преподаватели училищ и учителя, работающие на 0,75 ставки или больше.

Следует отметить, что приведенный выше перечень не исчерпывающий и не охватывает все жизненные ситуации и возможные обстоятельства. Каждый конкретный случай индивидуален и требует анализа на соответствие.

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