Мобілізація в Україні 2024 — хто з чоловіків втратить відстрочку вже з 1 серпня

Військовозобов'язані українці в центрі комплектування. Фото: Вінницький ТЦК та СП/Facebook

В Україні з травня 2024 року діє новий закон, який вніс суттєві зміни у процеси військового обліку та мобілізації. Зокрема оновлено правила отримання відстрочки. Тож, певні категорії військовозобов'язаних чоловіків втратять право на звільнення від призову.

Хто з військовозобов'язаних громадян України не зможе отримати відстрочку від мобілізації з 1 серпня 2024 року, відповідно до чинного закону № 3633-IX , розповідаємо далі у матеріалі.

Читайте також:

Хто втратить відстрочку з 1 серпня 2024 року — перелік категорій

Нагадаємо, наразі чоловіків призивають на військову службу з 25 років та до 60 років, якщо такі особи не мають тяжких хвороб, бронювання або відстрочки.

Відповідно до українського законодавства, відстрочку не можуть отримати:

студенти та аспіранти, які навчаються на заочній або вечірній формі;

студенти та аспіранти, які здобувають другу, третю вищу освіту;

багатодітні чоловіки, які мають заборгованість зі сплати аліментів (розмір заборгованості має перевищувати суму платежів за три місяці, але у разі погашення та вчасної сплати, відстрочку можливо оформити);

особи, які доглядають за дружиною/чоловіком з інвалідністю III групи ;

; батьки-одинаки, у разі якщо мати не позбавлена батьківських прав, не визнана померлою або зниклою безвісти, не відбуває покарання;

деякі чоловіки, які доглядають за особами з інвалідністю I та II групи (якщо немає інших невійськовозобов'язаних працездатних членів родини, які можуть здійснювати догляд);

особи, які працюють на підприємствах, в установах та організаціях Міністерства оборони;

особи, які мають статус "обмежено придатний" — через скасування такої категорії (якщо ВЛК визнає чоловіка придатним);

чоловіки, які при повторному ВЛК були визнані здоровими (відповідно до чинного закону, всі медичні висновки ВЛК та МСЕК про надання I та II групи інвалідності, які були видані особам після 24 лютого 2022 року треба підтвердити, пройшовши повторний медогляд);

неповнорідні брати загиблих на війні військових (право мають лише рідні).

Оформлення відстрочки від мобілізації. Фото: Вінницький ТЦК та СП/Facebook

У яких випадках чоловіки можуть втратити відстрочку

За певних умов можна втратити право на відстрочку. Відповідно до пункту 12 Порядку бронювання військовозобов’язаних, відстрочка підлягає анулюванню у разі:

закінчення строку її дії;

завершення підприємством, установою, організацією виконання мобілізаційного завдання (замовлення) або його скасування;

завершення підприємством, установою, організацією виробництва товарів, виконання робіт і надання послуг для забезпечення потреб ЗСУ, інших військових формувань;

позбавлення підприємства, установи і організації статусу критично важливих для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період уповноваженим органом;

ліквідації органу влади чи підприємства, установи і організації;

звільнення військовозобов’язаного з органу влади чи підприємства, установи і організації.

Раніше ми писали, чи можна отримати відстрочку від мобілізації через навчання на військовій кафедрі.

Нагадаємо, ми інформували, як українцям оформити відстрочку, не відвідуючи ТЦК.

Також ми повідомляли, що дві категорії військовозобов'язаних громадян можуть отримати автоматичну відстрочку в Резерв+.