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Кто из украинцев потеряет отсрочку уже с 1 августа 2024 года — список категорий

24 июля 2024 20:00
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Мобилизация в Украине 2024 – кто из мужчин потеряет отсрочку уже с 1 августа
Военнообязанные украинцы в центре комплектования. Фото: Винницкий ТЦК и СП/Facebook
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

В Украине с мая 2024 г. действует новый закон, который внес существенные изменения в процессы военного учета и мобилизации. В частности обновлены правила получения отсрочки . Следовательно, определенные категории военнообязанных мужчин потеряют право на освобождение от призыва.

Кто из военнообязанных граждан Украины не сможет получить отсрочку от мобилизации с 1 августа 2024 года, согласно действующему закону№3633-IX , рассказываем далее в материале.

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Напомним, мужчины призывают на военную службу с 25 лет и до 60 лет, если такие лица не имеют тяжелых болезней, бронирования или отсрочки.

Согласно украинскому законодательству, отсрочку не могут получить:

  • студенты и аспиранты, обучающиеся на заочной или вечерней форме;
  • студенты и аспиранты, получающие второе, третье высшее образование;
  • многодетные мужчины, имеющие задолженность по уплате алиментов (размер задолженности должен превышать сумму платежей за три месяца, но в случае погашения и своевременной уплаты, отсрочку можно оформить);
  • лица, которые ухаживают за женой/супругом с инвалидностью III группы ;
  • родители-одиночки, в случае если мать не лишена родительских прав, не признана умершей или пропавшей без вести, не отбывает наказание;
  • некоторые мужчины, ухаживающие за лицами с инвалидностью I и II группы (если нет других невоеннообязанных трудоспособных членов семьи, которые могут осуществлять уход);
  • лица, работающие на предприятиях, учреждениях и организациях Министерства обороны;
  • лица, имеющие статус "ограниченно годный" - из-за отмены такой категории (если ВЛК признает мужчину годным);
  • мужчины, которые при повторном ВЛК были признаны здоровыми (согласно действующему закону, все медицинские заключения ВЛК и МСЭК о предоставлении I и II группы инвалидности, которые были выданы лицам после 24 февраля 2022 надо подтвердить, пройдя повторный медосмотр);
  • неполнородные братья погибших на войне военных (право имеют только родные).

 

В каких случаях мужчины могут потерять отсрочку 
Оформление отсрочки от мобилизации. Фото: Винницкий ТЦК и СП/Facebook

В каких случаях мужчины могут потерять отсрочку

При определенных условиях можно лишиться права на отсрочку. В соответствии с пунктом 12 Порядка бронирования военнообязанных отсрочка подлежит аннулированию в случае:

  • истечение срока ее действия;
  • завершение предприятием, учреждением, организацией выполнения мобилизационного задания (заказ) или его отмены;
  • завершение предприятием, учреждением, организацией производства товаров, выполнения работ и услуг для обеспечения потребностей ВСУ, других военных формирований;
  • лишение предприятия, учреждения и организации статуса критически важных для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в период уполномоченным органом;
  • ликвидации органа власти либо компании, учреждения и организации;
  • увольнение военнообязанного из органа власти или предприятия, учреждения и организации.

Ранее мы писали, можно ли получить отсрочку от мобилизации через обучение на военной кафедре.

Напомним, мы информировали, как украинцам оформить отсрочку , не посещая ТЦК.

Также мы сообщали, что две категории военнообязанных граждан могут получить автоматическую отсрочку в резерве +.

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