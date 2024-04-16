Мобилизация в Украине — кто потеряет отсрочку в 2024 году — полный список

Военнообязан в территориальном центре комплектования. Фото: ХОТЦК и СП/Facebook

Законопроект о мобилизации был принят народными депутатами и подписан президентом. Он вступит в силу через месяц после опубликования в издании парламента, после чего многие военнообязанные мужчины потеряют право на отсрочку от призыва.

Кто из украинцев больше не сможет оформить отсрочку от мобилизации, рассказал юрист LCF Law Group Никита Татаринов в комментарии Факты ICTV .

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Да, отсрочку потеряют:

мужчины, ухаживающие за лицом с инвалидностью, не являющимся членом семьи первой степени родства;

многодетные мужчины, имеющие задолженность по уплате алиментов;

мужчины, которые при повторном медосмотре были признаны здоровыми.

Как пояснил правовед, согласно принятой редакции закона, отсрочку от мобилизации на основании III группы инвалидности потеряют те, у кого нет ампутированных конечностей, онкологических заболеваний, психического заболевания, церебрального паралича и т.д.

"Если мужчина или женщина с инвалидностью III группы не из лиц, имеющих ампутации конечностей, онкологические болезни, психические заболевания, церебральный паралич, тогда отсрочки для военнообязанных на этом основании не будет. Таким образом законодатели сузили перечень лиц, которым на основании III группы инвалидности жены или мужа могут давать право на отсрочку», – говорит Никита Татаринов.

То есть во врачебном заключении должна быть указана причина, по которой человеку установили III группу инвалидности. Тех, кто по своим диагнозам не попадает в вышеперечисленный перечень, могут мобилизовать.

Ранее мы сообщали, кто получит право на отсрочку по новому закону о мобилизации.

Напомним, мы писали, как правильно подать заявление на отсрочку от мобилизации.

Также мы информировали, можно ли отказаться от мобилизации и какие будут последствия.