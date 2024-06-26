Выезд за границу с 1 июля 2024 года — кто будет иметь право и что изменилось

Проверка документов на границе. Фото: ГПСУ

Война со страной-оккупантом россией продолжается, а значит, в Украине все еще действует военное положение, которое накладывает на граждан определенные ограничения. В частности, военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 60 лет не могут пересекать границу. Однако законодательством предусмотрены исключения для некоторых категорий таких лиц.

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Прежде всего граждане должны знать, что выезд мужчин за границу во время военного положения регулирует постановление № 57 Кабинета Министров Украины "Об утверждении Правил пересечения государственной границы гражданами Украины".

Кроме этого, согласно изменениям, которые внес закон №3633-IX в ч. 6 ст. 22 ЗУ "О мобилизации и мобилизационной подготовке", с 18 мая 2024 года мужчины, имеющие право на пересечение границы, кроме документов, подтверждающих это, должны по требованию работника Госпогранслужбы предъявить на границе военно-учетный документ (военный билет, временное удостоверение и т.п.).

Сотрудники ГПСУ имеют право проверять военно-учетный документ у граждан Украины в приграничной полосе, контролируемом приграничном районе и на пунктах пропуска через государственную границу Украины.

Кто из мужчин имеет право выезжать из Украины в июле 2024 года — полный перечень

Выезд мужчин за границу с 1 июля (по состоянию здоровья и семейным обстоятельствам) возможен для:

Лиц с инвалидностью. Лиц, которые имеют жену/супруга из лиц с инвалидностью и сопровождают таких жену/супруга для выезда за пределы Украины. Лиц, имеющих одного из своих родителей или родителей жены (супруга) из лиц с инвалидностью I или II группы и сопровождают одного из таких родителей для выезда за пределы Украины. Лица, осуществляющие постоянный уход за лицами с инвалидностью I или II группы и сопровождающие таких лиц для выезда за пределы Украины. Родителей, опекунов, попечителей, приемных родителей, родителей-воспитателей, воспитывающих ребенка с инвалидностью до 18 лет, при наличии свидетельства о рождении ребенка или документов, подтверждающих соответствующие полномочия лица, сопровождающего ребенка с инвалидностью. Родителей, на содержании которых находится совершеннолетний ребенок, являющийся лицом с инвалидностью I или II группы. Бабушек, дедушек, совершеннолетних братьев, сестер, мачех, отчимов, сопровождающих детей с инвалидностью для выезда за пределы Украины. Лица, нуждающиеся в постоянном уходе, — в сопровождении одного из членов семьи первой степени родства. Попечителей лиц с инвалидностью, признанных судом недееспособными, сопровождающих таких лиц для выезда за пределы Украины. Лиц с инвалидностью или других лиц, нуждающихся в постоянном уходе, проживающих (находящихся) в учреждениях, независимо от формы собственности и подчинения, и получают социальные услуги по стационарному уходу, паллиативному уходу, поддержанному проживанию, ― в сопровождении работников заведения ухода, уполномоченных директором заведения по уходу или лицом, которое его замещает (при наличии приказа директора заведения по уходу или замещающего его о выезде лиц с инвалидностью или других лиц, нуждающихся в постоянном уходе, за пределы Украины).

Конечно, такие граждане должны иметь при себе соответствующие документы, подтверждающие основание для пересечения границы.

Проверка документов на границе. Фото: ГПСУ

Кроме того, могут выезжать за границу следующие категории граждан:

водители, осуществляющие перевозку медицинских грузов, грузов гуманитарной помощи автомобильными транспортными средствами для нужд ВСУ, других, образованных в соответствии с законами Украины, воинских формирований, а также для населения Украины;

некоторые мужчины-студенты;

спортсмены и тренеры для участия в официальных соревнованиях и тренировочных сборах.

Для пересечения границы в таких случаях необходимо иметь соответствующие разрешения профильных органов, учреждений и организаций.

Кто из студентов-мужчин будет иметь право выехать из Украины и какие документы нужны

Кабинет министров Украины принял постановление №366, согласно которому за границу могут выезжать мужчины-студенты на один семестр в рамках академической мобильности (возможность для студентов временно выехать за границу для обучения или стажировки).

Условия для выезда следующие:

возраст от 18 до 22 лет;

не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации;

обучаются по дневной или дуальной формам получения образования в вузах Украины государственной или коммунальной форм собственности;

получают степень высшего образования бакалавра (магистра медицинского, фармацевтического или ветеринарного направления);

являются участниками образовательной академической мобильности;

едут на обучение в иностранные учебные заведения на один семестр.

На границе нужно будет предъявить следующие документы:

справка от вуза о направлении участника программы академической мобильности для обучения в иностранном учебном заведении с указанием основания сотрудничества и срока учебного семестра за границей;

отсутствие по результатам двух последних семестров (полугодий) отрицательных оценок, фактов пересдачи зачетов и экзаменов;

подтверждение уровня знания языка преподавания в иностранном учебном заведении;

копия договора академической мобильности, заверенную учебным заведением Украины;

э-билет студента, проверенного средствами портала "Дія";

военно-учетные документы с отметками районного, городского ТЦК и СП.

Проверка документов на границе. Фото: ГПСУ

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