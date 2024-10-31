Мобилизация в ноябре 2024 — кто из преподавателей может получить отсрочку

Учитель объясняет ученикам задачу. Фото: depositphotos.com

Страна-агрессорка россия ведет против нашего государства полномасштабную войну, которая продолжается уже третий год. Поэтому в Украине действует военное положение и всеобщая мобилизация, а призыву на военную службу подлежат все военнообязанные мужчины, которые признаны пригодными, не имеют отсрочки или бронирования.

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Кто из украинских преподавателей может рассчитывать на отсрочку от мобилизации, рассказал замминистра образования и науки Украины Андрей Сташков в интервью изданию "Українська правда".

Кто из преподавателей получит отсрочку

Так, по его словам, оформить отсрочку от призыва на военную службу имеют право:

научные и научно педагогические работники вузов и колледжей, научных учреждений и организаций, имеющие научную степень;

педагогические работники колледжей и училищ, школ — если они работают по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки.

Преподаватель ведет занятия. Фото: depositphotos.com

Кто из преподавателей может быть мобилизован

Андрей Сташко отметил, что не имеют права на отсрочку учителя, которые находятся в кадровом резерве.

"Не все учителя, которые сейчас работают в школе, имеют право на отсрочку. Только те, кто имеют более 0,75 ставки нагрузки. Те, кто будут в кадровом резерве, не будут иметь нагрузку — соответственно, и права на отсрочку", — подчеркнул чиновник.

Заместитель министра образования и науки пояснил, что в кадровый резерв будут попадать педагоги, которые:

по разным причинам потеряли количество часов в школе;

желают преподавать в учреждениях на деоккупированных территориях.

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