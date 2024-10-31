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Кто из преподавателей получит отсрочку в ноябре 2024 года

31 октября 2024 08:30
Сергей Попов - Редактор
Сергей Попов
Редактор
Мобилизация в ноябре 2024 — кто из преподавателей может получить отсрочку
Учитель объясняет ученикам задачу. Фото: depositphotos.com
Сергей Попов - Редактор
Сергей Попов
Редактор

Страна-агрессорка россия ведет против нашего государства полномасштабную войну, которая продолжается уже третий год. Поэтому в Украине действует военное положение и всеобщая мобилизация, а призыву на военную службу подлежат все военнообязанные мужчины, которые признаны пригодными, не имеют отсрочки или бронирования.

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Кто из украинских преподавателей может рассчитывать на отсрочку от мобилизации, рассказал замминистра образования и науки Украины Андрей Сташков в интервью изданию "Українська правда".

Кто из преподавателей получит отсрочку

Так, по его словам, оформить отсрочку от призыва на военную службу имеют право:

  • научные и научно педагогические работники вузов и колледжей, научных учреждений и организаций, имеющие научную степень;
  • педагогические работники колледжей и училищ, школ — если они работают по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки.

 

Кто из преподавателей в Украине имеет право оформить отсрочку от мобилизации в ноябре 2024 года
Преподаватель ведет занятия. Фото: depositphotos.com

Кто из преподавателей может быть мобилизован

Андрей Сташко отметил, что не имеют права на отсрочку учителя, которые находятся в кадровом резерве.

"Не все учителя, которые сейчас работают в школе, имеют право на отсрочку. Только те, кто имеют более 0,75 ставки нагрузки. Те, кто будут в кадровом резерве, не будут иметь нагрузку — соответственно, и права на отсрочку", — подчеркнул чиновник.

Заместитель министра образования и науки пояснил, что в кадровый резерв будут попадать педагоги, которые:

  • по разным причинам потеряли количество часов в школе;
  • желают преподавать в учреждениях на деоккупированных территориях.

Ранее мы рассказывали, кого из студентов могут мобилизовать в ряды ВСУ в ноябре 2024 года.

Напомним, мы писали, кого в ноябре 2024 года будут мобилизовать в первую очередь в ряды ВСУ.

Также мы информировали, как мобилизуют мужчин 50+ и куда направляют служить.

ноябрь отсрочка мобилизация преподаватели учителя

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