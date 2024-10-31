Мобилизация в ноябре 2024 — кто из преподавателей может получить отсрочку

Кто из преподавателей получит отсрочку в ноябре 2024 года
Страна-агрессорка россия ведет против нашего государства полномасштабную войну, которая продолжается уже третий год. Поэтому в Украине действует военное положение и всеобщая мобилизация, а призыву на военную службу подлежат все военнообязанные мужчины, которые признаны пригодными, не имеют отсрочки или бронирования.
Кто из украинских преподавателей может рассчитывать на отсрочку от мобилизации, рассказал замминистра образования и науки Украины Андрей Сташков в интервью изданию "Українська правда".
Кто из преподавателей получит отсрочку
Так, по его словам, оформить отсрочку от призыва на военную службу имеют право:
- научные и научно педагогические работники вузов и колледжей, научных учреждений и организаций, имеющие научную степень;
- педагогические работники колледжей и училищ, школ — если они работают по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки.
Кто из преподавателей может быть мобилизован
Андрей Сташко отметил, что не имеют права на отсрочку учителя, которые находятся в кадровом резерве.
"Не все учителя, которые сейчас работают в школе, имеют право на отсрочку. Только те, кто имеют более 0,75 ставки нагрузки. Те, кто будут в кадровом резерве, не будут иметь нагрузку — соответственно, и права на отсрочку", — подчеркнул чиновник.
Заместитель министра образования и науки пояснил, что в кадровый резерв будут попадать педагоги, которые:
- по разным причинам потеряли количество часов в школе;
- желают преподавать в учреждениях на деоккупированных территориях.
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