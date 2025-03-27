Мобілізація в Україні — кого у квітні 2025 року забиратимуть до ЗСУ першочергово

128 гірсько-штурмова бригада, 2021 рік. Фото: А. Семенюк/zaholovok.com.ua

Вже три роки в Україні триває повномасштабна війна, розв'язана Росією. Для захисту країни від російських окупантів здійснюється мобілізація військовозобов'язаних чоловіків. Водночас українська армія має першочергову потребу в певних категоріях громадян та фахівцях.

Кого саме призивають до лав ЗСУ першочергово у квітні 2025 року — розповідаємо в цьому матеріалі.

Читайте також:

Мобілізація у квітні 2025 — який мобілізаційний вік

Відповідно до Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", обов'язковій мобілізації підлягають особи віком від 25 до 60 років.

Саме після досягнення 25-річного віку особа стає військовозобов'язаною. Під час воєнного стану призову за мобілізацією підлягають виключно військовозобов'язані особи, тобто ті, хто перебуває в запасі після досягнення 25-річного віку.

128-ма гірсько-штурмова бригада, 2021 рік. Фото: А. Семенюк/zaholovok.com.ua

Кого з українців першочергово мобілізуватимуть

Правила призову у квітні 2025 року залишаються незмінними. Мобілізації підлягають військовозобов'язані чоловіки віком від 25 до 60 років з досвідом військової служби або без нього за умови, що:

немає відстрочки або бронювання;

ВЛК визнала придатним до військової служби.

Варто зауважити, що мобілізація чоловіків віком від 50 до 60 років відбувається на загальних підставах, проте найчастіше таких громадян направляють служити в частини забезпечення, у штаб тощо.

Як неодноразово наголошувало українське військове керівництво, для доукомплектації армії насамперед потрібні люди, які мають бойовий досвід (штурмовики, артилеристи тощо), а також специфічну або дефіцитну військову спеціальність.

Раніше ми інформували, кого у квітні 2025 року можуть мобілізувати виключно за добровільною згодою.

Нагадаємо, ми писали, коли чоловіків старше 60 років можуть мобілізувати.

Також ми повідомляли, за яких причин чоловіків можуть виключити з військового обліку.