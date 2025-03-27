Мобілізація в Україні — кого у квітні 2025 року забиратимуть до ЗСУ першочергово

Кого з українців мобілізуватимуть першочергово у квітні 2025
Вже три роки в Україні триває повномасштабна війна, розв'язана Росією. Для захисту країни від російських окупантів здійснюється мобілізація військовозобов'язаних чоловіків. Водночас українська армія має першочергову потребу в певних категоріях громадян та фахівцях.
Кого саме призивають до лав ЗСУ першочергово у квітні 2025 року — розповідаємо в цьому матеріалі.
Мобілізація у квітні 2025 — який мобілізаційний вік
Відповідно до Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", обов'язковій мобілізації підлягають особи віком від 25 до 60 років.
Саме після досягнення 25-річного віку особа стає військовозобов'язаною. Під час воєнного стану призову за мобілізацією підлягають виключно військовозобов'язані особи, тобто ті, хто перебуває в запасі після досягнення 25-річного віку.
Кого з українців першочергово мобілізуватимуть
Правила призову у квітні 2025 року залишаються незмінними. Мобілізації підлягають військовозобов'язані чоловіки віком від 25 до 60 років з досвідом військової служби або без нього за умови, що:
- немає відстрочки або бронювання;
- ВЛК визнала придатним до військової служби.
Варто зауважити, що мобілізація чоловіків віком від 50 до 60 років відбувається на загальних підставах, проте найчастіше таких громадян направляють служити в частини забезпечення, у штаб тощо.
Як неодноразово наголошувало українське військове керівництво, для доукомплектації армії насамперед потрібні люди, які мають бойовий досвід (штурмовики, артилеристи тощо), а також специфічну або дефіцитну військову спеціальність.
Раніше ми інформували, кого у квітні 2025 року можуть мобілізувати виключно за добровільною згодою.
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