Мобилизация осужденных в апреле 2025 года — кто может служить в ВСУ

Украинские военные на фронте. Фото: 115-я отдельная механизированная бригада ВСУ/Facebook

Из-за полномасштабной войны, которую развязала страна-агрессор Россия, в Украине продолжается военное положение. В этот период мобилизации подлежат военнообязанные мужчины. Среди тех, кто может быть призван в ряды ВСУ, есть и осужденные граждане.

Кто именно из осужденных может быть мобилизован и возьмут ли служить в ВСУ лицо под следствием, рассказала адвокат Лариса Величко в комментарии УНИАН.

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По словам правозащитницы, когда человек находится под следствием, фактически еще нет приговора по делу, поэтому теоретически его могут принять на контрактную службу. Но при условии, что такое лицо не имеет ограничений от суда, к примеру, подписки о невыезде или применения домашнего ареста.

Украинские военные из штурмовой бригады. Фото: adm.dp.gov.ua

Когда могут мобилизовать с судимостью

Как рассказала Лариса Величко, в ряды ВСУ по контракту могут принять граждан Украины, которые:

имеют условный срок наказания без непогашенной или неснятой судимости за совершение особо тяжких или тяжких преступлений;

имеют погашенную или снятую судимость;

вышли из мест лишения свободы по условно-досрочному освобождению.

Адвокат добавила, в любом случае лицо должно быть признано военно-врачебной комиссией пригодным к службе по состоянию здоровья. Без заключения ВВК мобилизовать не могут.

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