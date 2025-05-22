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Кого точно не мобілізуватимуть у червні 2025 — 10 категорій

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Дата публікації: 22 травня 2025 02:30
Мобілізація у червні 2025 — хто з українців не зможе служити в ЗСУ — 10 категорій
Військовозобов'язані чоловіки в територіальному центрі комплектування. Фото: ЖОТЦК та СП/Facebook

Влітку 2025 року в Україні так само продовжуватиметься загальна мобілізація та воєнний стан, а отже військовозобов'язаних чоловіків й надалі призиватимуть на військову службу. Та водночас низка громадян може бути звільнена від призову через наявність певних підстав. 

Хто не підлягатиме мобілізації у червні 2025 року, розповів юрист Дмитро Франчук у коментарі УНІАН

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Мобілізація у червні 2025 — хто не може служити в ЗСУ 

За словами правознавця, є низка категорій громадян, яких не можуть мобілізувати. Причинами можуть бути як стан здоров'я, так і соціальні обставини.

Основні 10 категорій громалян, яких не мобілізують:

  • особи з інвалідністю І, II, та III групи;
  • визнані непридатними за висновком ВЛК;
  • чоловіки старші 60 років;
  • постійні доглядальники за непрацездатними родичами;
  • багатодітні батьки (троє і більше дітей);
  • чоловіки, в яких дружина або батьки мають інвалідність І або II групи;
  • студенти денної чи дуальної форм навчання, а також аспіранти;
  • засуджені за тяжкі злочини;
  • ті, у кого під час війни загинув або зник безвісти близький родич;
  • особи, які перебували у полоні. 

 

Мобілізація у червні 2025 — хто не може служити в ЗСУ
Військовозобов'язані в територіальному центрі комплектування. Фото: ЖОТЦК та СП/Facebook

Відповідно до п. 6 ч. 6 ст. 37 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", з військового обліку виключаються тільки ті громадяни, які були засуджені до позбавлення волі за тяжкі або особливо тяжкі злочини, або були направлені для відбування покарання в установи виконання покарань, чи до яких було застосовано примусові заходи медичного характеру.

Не потрібно оформлювати відстрочку громадянам, які досягли граничного віку. Вони зобов'язані офіційно знятися з військового обліку. 

Також відстрочки не потребують особи, визнані військово-лікарською комісією непридатними з виключенням з військового обліку — у таких громадян має бути відповідна відмітка у військово-обліковому документі. 

Усі інші категорії зобов'язані офіційно оформити відстрочку, надавши ТЦК та СП відповідні документи, які підтверджують підстави. 

Раніше ми розповідали, хто може оформити відстрочку від мобілізації у "Резерв+".  

Нагадаємо, ми писали, як повинна відбуватися мобілізація офіцерів запасу 2025 року.

Також ми інформували, хто з засуджених в Україні не може бути мобілізований

мобілізація відстрочка ТЦК та СП військовозобов'язані червень
Сергій Попов - Редактор
Автор:
Сергій Попов
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