Мобілізація у червні 2025 — хто з українців не зможе служити в ЗСУ — 10 категорій

Військовозобов'язані чоловіки в територіальному центрі комплектування. Фото: ЖОТЦК та СП/Facebook

Влітку 2025 року в Україні так само продовжуватиметься загальна мобілізація та воєнний стан, а отже військовозобов'язаних чоловіків й надалі призиватимуть на військову службу. Та водночас низка громадян може бути звільнена від призову через наявність певних підстав.

Хто не підлягатиме мобілізації у червні 2025 року, розповів юрист Дмитро Франчук у коментарі УНІАН.

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За словами правознавця, є низка категорій громадян, яких не можуть мобілізувати. Причинами можуть бути як стан здоров'я, так і соціальні обставини.

Основні 10 категорій громалян, яких не мобілізують:

особи з інвалідністю І, II, та III групи;

визнані непридатними за висновком ВЛК;

чоловіки старші 60 років;

постійні доглядальники за непрацездатними родичами;

багатодітні батьки (троє і більше дітей);

чоловіки, в яких дружина або батьки мають інвалідність І або II групи;

студенти денної чи дуальної форм навчання, а також аспіранти;

засуджені за тяжкі злочини;

ті, у кого під час війни загинув або зник безвісти близький родич;

особи, які перебували у полоні.

Військовозобов'язані в територіальному центрі комплектування. Фото: ЖОТЦК та СП/Facebook

Відповідно до п. 6 ч. 6 ст. 37 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", з військового обліку виключаються тільки ті громадяни, які були засуджені до позбавлення волі за тяжкі або особливо тяжкі злочини, або були направлені для відбування покарання в установи виконання покарань, чи до яких було застосовано примусові заходи медичного характеру.

Не потрібно оформлювати відстрочку громадянам, які досягли граничного віку. Вони зобов'язані офіційно знятися з військового обліку.

Також відстрочки не потребують особи, визнані військово-лікарською комісією непридатними з виключенням з військового обліку — у таких громадян має бути відповідна відмітка у військово-обліковому документі.

Усі інші категорії зобов'язані офіційно оформити відстрочку, надавши ТЦК та СП відповідні документи, які підтверджують підстави.

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