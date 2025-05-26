Мобилизация в июне 2025 года — кого могут призвать исключительно по собственному желанию

Мужчина подписывает документы в ТЦК. Фото: pokrovsk-rada.gov.ua

Война в Украине против российских оккупантов продолжается, а значит продолжается и мобилизация военнообязанных мужчин на военную службу. В то же время есть категории граждан, которые могут присоединиться к рядам ВСУ исключительно по собственному согласию.

Кто именно имеет такое право и какие требования к добровольцам, читайте далее в нашем материале.

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Есть пять категорий граждан, которых не могут принудительно мобилизовать на военную службу, стать на защиту страны они могут исключительно по собственному желанию, подписав контракт:

Мужчины в возрасте от 18 до 25 лет. Женщины в возрасте от 18 до 60 лет, если ВВК признает их пригодными по состоянию здоровья. Лица с инвалидностью I, II, III группы, если ВВК признает их пригодными (именно эта категория граждан имеет ограничения по прохождению военной службы, в частности их не могут отправлять в боевые части). Военнообязанные лица, имеющие право на отсрочку. Лица, которые были во вражеском плену и вернулись в Украину в рамках обменов.

Отметим, чтобы подписать контракт, гражданин должен обратиться в рекрутинговый центр или в ТЦК и СП по месту регистрации.

Военнообязанный мужчина в ТЦК. Фото: Николаевский ОТЦК и СП/Facebook

Какие основные требования к добровольцам

Ко всем кандидатам будут выдвигаться следующие требования:

пригодность к военной службе по медицинским показаниям;

физическая подготовка;

психологическая устойчивость;

образование не ниже полного среднего (9 классов);

возраст от 18 до 45 лет, а во время действия военного положения — до 60 лет;

отсутствие судимостей.

Ранее мы писали, кто из украинцев не подлежит мобилизации в июне 2025 года.

Напомним, мы сообщали, х то из мужчин подлежит мобилизации в первую очередь в июне.

Также мы информировали, кто может оформить отсрочку от мобилизации в "Резерв+".