Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная Мобилизация Кого мобилизуют в ВСУ по добровольному согласию в июне 2025

Кого мобилизуют в ВСУ по добровольному согласию в июне 2025

Ua en ru
Дата публикации 26 мая 2025 18:33
Мобилизация в июне 2025 года — кого могут призвать исключительно по собственному желанию
Мужчина подписывает документы в ТЦК. Фото: pokrovsk-rada.gov.ua

Война в Украине против российских оккупантов продолжается, а значит продолжается и мобилизация военнообязанных мужчин на военную службу. В то же время есть категории граждан, которые могут присоединиться к рядам ВСУ исключительно по собственному согласию.

Кто именно имеет такое право и какие требования к добровольцам, читайте далее в нашем материале.

Реклама
Читайте также:

Мобилизация в июне 2025 — кто добровольно может вступить в ряды ВСУ

Есть пять категорий граждан, которых не могут принудительно мобилизовать на военную службу, стать на защиту страны они могут исключительно по собственному желанию, подписав контракт:

  1. Мужчины в возрасте от 18 до 25 лет.
  2. Женщины в возрасте от 18 до 60 лет, если ВВК признает их пригодными по состоянию здоровья.
  3. Лица с инвалидностью I, II, III группы, если ВВК признает их пригодными (именно эта категория граждан имеет ограничения по прохождению военной службы, в частности их не могут отправлять в боевые части).
  4. Военнообязанные лица, имеющие право на отсрочку.
  5. Лица, которые были во вражеском плену и вернулись в Украину в рамках обменов.

Отметим, чтобы подписать контракт, гражданин должен обратиться в рекрутинговый центр или в ТЦК и СП по месту регистрации.

 

Мобилизация в июне 2025 — кто добровольно может вступить в ряды ВСУ
Военнообязанный мужчина в ТЦК. Фото: Николаевский ОТЦК и СП/Facebook

Какие основные требования к добровольцам

Ко всем кандидатам будут выдвигаться следующие требования:

  • пригодность к военной службе по медицинским показаниям;
  • физическая подготовка;
  • психологическая устойчивость;
  • образование не ниже полного среднего (9 классов);
  • возраст от 18 до 45 лет, а во время действия военного положения — до 60 лет;
  • отсутствие судимостей.

Ранее мы писали, кто из украинцев не подлежит мобилизации в июне 2025 года.

Напомним, мы сообщали, хто из мужчин подлежит мобилизации в первую очередь в июне.

Также мы информировали, кто может оформить отсрочку от мобилизации в "Резерв+".

ВСУ мобилизация ТЦК и СП военнообязанные июнь
Сергей Попов - Редактор
Автор:
Сергей Попов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /