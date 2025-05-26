Мобилизация в июне 2025 года — кого могут призвать исключительно по собственному желанию

Кого мобилизуют в ВСУ по добровольному согласию в июне 2025
Война в Украине против российских оккупантов продолжается, а значит продолжается и мобилизация военнообязанных мужчин на военную службу. В то же время есть категории граждан, которые могут присоединиться к рядам ВСУ исключительно по собственному согласию.
Кто именно имеет такое право и какие требования к добровольцам, читайте далее в нашем материале.
Мобилизация в июне 2025 — кто добровольно может вступить в ряды ВСУ
Есть пять категорий граждан, которых не могут принудительно мобилизовать на военную службу, стать на защиту страны они могут исключительно по собственному желанию, подписав контракт:
- Мужчины в возрасте от 18 до 25 лет.
- Женщины в возрасте от 18 до 60 лет, если ВВК признает их пригодными по состоянию здоровья.
- Лица с инвалидностью I, II, III группы, если ВВК признает их пригодными (именно эта категория граждан имеет ограничения по прохождению военной службы, в частности их не могут отправлять в боевые части).
- Военнообязанные лица, имеющие право на отсрочку.
- Лица, которые были во вражеском плену и вернулись в Украину в рамках обменов.
Отметим, чтобы подписать контракт, гражданин должен обратиться в рекрутинговый центр или в ТЦК и СП по месту регистрации.
Какие основные требования к добровольцам
Ко всем кандидатам будут выдвигаться следующие требования:
- пригодность к военной службе по медицинским показаниям;
- физическая подготовка;
- психологическая устойчивость;
- образование не ниже полного среднего (9 классов);
- возраст от 18 до 45 лет, а во время действия военного положения — до 60 лет;
- отсутствие судимостей.
Ранее мы писали, кто из украинцев не подлежит мобилизации в июне 2025 года.
Напомним, мы сообщали, хто из мужчин подлежит мобилизации в первую очередь в июне.
Также мы информировали, кто может оформить отсрочку от мобилизации в "Резерв+".
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