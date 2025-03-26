Мобилизация в апреле 2025 года — кого могут призвать только по собственному желанию

Кого мобилизуют в ВСУ исключительно по собственному желанию
В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация, во время которых на военную службу призывают военнообязанных мужчин в возрасте от 25 до 60 лет. В то же время законодательством предусмотрены категории лиц, которые могут попасть в армию исключительно по собственному желанию.
Кто именно может присоединиться к рядам ВСУ исключительно добровольно, подписав контракт, пишет "Телеграф".
Кого могут взять на военную службу по собственному желанию
К гражданам, не подлежащим призыву без добровольного согласия, относятся:
- мужчины в возрасте от 18 до 25 лет;
- женщины в возрасте до 60 лет, если ВВК признает их пригодными по состоянию здоровья;
- лица с инвалидностью, если ВВК признает их пригодными (такие граждане могут служить в частях обеспечения, ТЦК и т.д.);
- лица, призывного возраста, имеющие право на отсрочку;
- лица, которые были во вражеском плену и вернулись в Украину в рамках обменов.
Все вышеперечисленные категории могут добровольно заключить контракт, воспользовавшись рекрутинговыми центрами или прибыв в ТЦК и СП по месту регистрации.
Основными требованиями при отборе и принятии на военную службу на такой основе являются:
- пригодность к военной службе по медицинским показателям;
- физическая подготовка и психологическая устойчивость кандидата;
- образование не ниже полного среднего;
- возраст от 18 до 45 лет, а во время действия военного положения — до 60 лет;
- отсутствие судимостей.
Добавим также, что юноши в возрасте от 18 до 25 лет пока могут подписать контракт на один год, получить от государства миллион гривен, беспроцентную ипотеку и соцпакет в рамках проекта "Контракт 18-24". Однако такой контракт предусматривает исключительно боевые должности.
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