Мобилизация в апреле 2025 года — кого могут призвать только по собственному желанию

Мужчина подписывает документы в ТЦК. Фото: pokrovsk-rada.gov.ua

В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация, во время которых на военную службу призывают военнообязанных мужчин в возрасте от 25 до 60 лет. В то же время законодательством предусмотрены категории лиц, которые могут попасть в армию исключительно по собственному желанию.

Кто именно может присоединиться к рядам ВСУ исключительно добровольно, подписав контракт, пишет "Телеграф".

Читайте также:

Кого могут взять на военную службу по собственному желанию

К гражданам, не подлежащим призыву без добровольного согласия, относятся:

мужчины в возрасте от 18 до 25 лет;

женщины в возрасте до 60 лет, если ВВК признает их пригодными по состоянию здоровья;

лица с инвалидностью, если ВВК признает их пригодными (такие граждане могут служить в частях обеспечения, ТЦК и т.д.);

лица, призывного возраста, имеющие право на отсрочку;

лица, которые были во вражеском плену и вернулись в Украину в рамках обменов.

Военнообязанный в территориальном центре комплектования. Фото: ВОТЦК и СП/Facebook

Все вышеперечисленные категории могут добровольно заключить контракт, воспользовавшись рекрутинговыми центрами или прибыв в ТЦК и СП по месту регистрации.

Основными требованиями при отборе и принятии на военную службу на такой основе являются:

пригодность к военной службе по медицинским показателям;

физическая подготовка и психологическая устойчивость кандидата;

образование не ниже полного среднего;

возраст от 18 до 45 лет, а во время действия военного положения — до 60 лет;

отсутствие судимостей.

Добавим также, что юноши в возрасте от 18 до 25 лет пока могут подписать контракт на один год, получить от государства миллион гривен, беспроцентную ипотеку и соцпакет в рамках проекта "Контракт 18-24". Однако такой контракт предусматривает исключительно боевые должности.

Ранее мы писали, когда мужчин могут исключить с военного учета.

Напомним, мы сообщали, когда мужчин старше 60 лет могут мобилизовать.

Также мы информировали, кто может не проходить базовую общевойсковую подготовку.