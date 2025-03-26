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Кого мобилизуют в ВСУ исключительно по собственному желанию

26 марта 2025 08:29
Сергей Попов - Редактор
Сергей Попов
Редактор
Мобилизация в апреле 2025 года — кого могут призвать только по собственному желанию
Мужчина подписывает документы в ТЦК. Фото: pokrovsk-rada.gov.ua
Сергей Попов - Редактор
Сергей Попов
Редактор

В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация, во время которых на военную службу призывают военнообязанных мужчин в возрасте от 25 до 60 лет. В то же время законодательством предусмотрены категории лиц, которые могут попасть в армию исключительно по собственному желанию.

Кто именно может присоединиться к рядам ВСУ исключительно добровольно, подписав контракт, пишет "Телеграф".

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К гражданам, не подлежащим призыву без добровольного согласия, относятся:

  • мужчины в возрасте от 18 до 25 лет;
  • женщины в возрасте до 60 лет, если ВВК признает их пригодными по состоянию здоровья;
  • лица с инвалидностью, если ВВК признает их пригодными (такие граждане могут служить в частях обеспечения, ТЦК и т.д.);
  • лица, призывного возраста, имеющие право на отсрочку;
  • лица, которые были во вражеском плену и вернулись в Украину в рамках обменов.

 

Кого могут взять на военную службу по собственному желанию
Военнообязанный в территориальном центре комплектования. Фото: ВОТЦК и СП/Facebook

Все вышеперечисленные категории могут добровольно заключить контракт, воспользовавшись рекрутинговыми центрами или прибыв в ТЦК и СП по месту регистрации.

Основными требованиями при отборе и принятии на военную службу на такой основе являются:

  • пригодность к военной службе по медицинским показателям;
  • физическая подготовка и психологическая устойчивость кандидата;
  • образование не ниже полного среднего;
  • возраст от 18 до 45 лет, а во время действия военного положения — до 60 лет;
  • отсутствие судимостей.

Добавим также, что юноши в возрасте от 18 до 25 лет пока могут подписать контракт на один год, получить от государства миллион гривен, беспроцентную ипотеку и соцпакет в рамках проекта "Контракт 18-24". Однако такой контракт предусматривает исключительно боевые должности.

Ранее мы писали, когда мужчин могут исключить с военного учета.

Напомним, мы сообщали, когда мужчин старше 60 лет могут мобилизовать.

Также мы информировали, кто может не проходить базовую общевойсковую подготовку.

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