Мобілізація 2025 — у ТЦК розповіли, кого можуть відправити будувати фортифікації

Будівництво фортифікаційних споруд. Фото: ДССТ/Facebook

В Україні деякі військовозобов'язані чоловіки можуть підлягати мобілізації виключно у підрозділи забезпечення. Зокрема, їх можуть залучити для будівництва фортифікаційних споруд.

Кого саме можуть відправити будувати фортифікації, розповів заступник начальника Запорізького обласного ТЦК та СП з мобілізаційно-оборонної роботи полковник Андрій Якунін.

Читайте також:

Так, за словами представника ТЦК, мова йде про військовозобов'язаних громадян двох категорій:

особи, які мають проблеми зі здоров'ям;

особи старше 50 років.

Військово-лікарська комісія може визнати таких громадян придатними до військової служби у:

тилових частинах;

ТЦК та СП;

ВВНЗ;

навчальних центрах (установах);

медичних підрозділах;

підрозділах логістики;

підрозділах зв'язку;

підрозділах підтримки та забезпечення;

підрозділах оперативного забезпечення.

Як пояснив Якунін, у складі підрозділів підтримки та забезпечення, мобілізовані виконують дуже важливі завдання з обладнання фортифікаційних споруд, здійснюючи заходи забезпечення бойових підрозділів.

Він зауважив, що наразі є дуже велика необхідність у комплектуванні таких підрозділів фахівцями різних спеціальностей, зокрема, водіями, операторами, кранівниками.

Будівництво фортифікаційних споруд. Фото: ДССТ/Facebook

Раніше ми повідомляли, кого можуть призвати виключно за добровільною згодою.

Нагадаємо, ми писали, як відбувається мобілізація офіцерів запасу 2025 року.

Також ми інформували, хто із засуджених в Україні підлягає мобілізації у квітні 2025 року.