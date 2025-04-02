Мобілізація 2025 — у ТЦК розповіли, кого можуть відправити будувати фортифікації

Кого можуть відправити будувати фортифікації — дві категорії
В Україні деякі військовозобов'язані чоловіки можуть підлягати мобілізації виключно у підрозділи забезпечення. Зокрема, їх можуть залучити для будівництва фортифікаційних споруд.
Кого саме можуть відправити будувати фортифікації, розповів заступник начальника Запорізького обласного ТЦК та СП з мобілізаційно-оборонної роботи полковник Андрій Якунін.
Так, за словами представника ТЦК, мова йде про військовозобов'язаних громадян двох категорій:
- особи, які мають проблеми зі здоров'ям;
- особи старше 50 років.
Військово-лікарська комісія може визнати таких громадян придатними до військової служби у:
- тилових частинах;
- ТЦК та СП;
- ВВНЗ;
- навчальних центрах (установах);
- медичних підрозділах;
- підрозділах логістики;
- підрозділах зв'язку;
- підрозділах підтримки та забезпечення;
- підрозділах оперативного забезпечення.
Як пояснив Якунін, у складі підрозділів підтримки та забезпечення, мобілізовані виконують дуже важливі завдання з обладнання фортифікаційних споруд, здійснюючи заходи забезпечення бойових підрозділів.
Він зауважив, що наразі є дуже велика необхідність у комплектуванні таких підрозділів фахівцями різних спеціальностей, зокрема, водіями, операторами, кранівниками.
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