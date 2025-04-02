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Кого можуть відправити будувати фортифікації — дві категорії

2 квітня 2025 08:29
Сергій Попов - Редактор
Сергій Попов
Редактор
Мобілізація 2025 — у ТЦК розповіли, кого можуть відправити будувати фортифікації
Будівництво фортифікаційних споруд. Фото: ДССТ/Facebook
Сергій Попов - Редактор
Сергій Попов
Редактор

В Україні деякі військовозобов'язані чоловіки можуть підлягати мобілізації виключно у підрозділи забезпечення. Зокрема, їх можуть залучити для будівництва фортифікаційних споруд. 

Кого саме можуть відправити будувати фортифікації, розповів заступник начальника Запорізького обласного ТЦК та СП з мобілізаційно-оборонної роботи полковник Андрій Якунін.

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Так, за словами представника ТЦК, мова йде про військовозобов'язаних громадян двох категорій:

  • особи, які мають проблеми зі здоров'ям;
  • особи старше 50 років. 

Військово-лікарська комісія може визнати таких громадян придатними до військової служби у:

  • тилових частинах;
  • ТЦК та СП;
  • ВВНЗ;
  • навчальних центрах (установах);
  • медичних підрозділах;
  • підрозділах логістики;
  • підрозділах зв'язку;
  • підрозділах підтримки та забезпечення;
  • підрозділах оперативного забезпечення.

Як пояснив Якунін, у складі підрозділів підтримки та забезпечення, мобілізовані виконують дуже важливі завдання з обладнання фортифікаційних споруд, здійснюючи заходи забезпечення бойових підрозділів.

Він зауважив, що наразі є дуже велика необхідність у комплектуванні таких підрозділів фахівцями різних спеціальностей, зокрема, водіями, операторами, кранівниками.

 

Мобілізація 2025 — у ТЦК розповіли, кого можуть відправити будувати фортифікації
Будівництво фортифікаційних споруд. Фото: ДССТ/Facebook

Раніше ми повідомляли, кого можуть призвати виключно за добровільною згодою

Нагадаємо, ми писали, як відбувається мобілізація офіцерів запасу 2025 року.

Також ми інформували, хто із засуджених в Україні підлягає мобілізації у квітні 2025 року. 

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