Мобилизация 2025 — в ТЦК рассказали, кого могут отправить строить фортификации

Кого могут отправить строить фортификации — две категории
В Украине некоторые военнообязанные мужчины могут подлежать мобилизации исключительно в подразделения обеспечения. В частности, их могут привлечь для строительства фортификационных сооружений.
Кого именно могут отправить строить фортификации, рассказал заместитель начальника Запорожского областного ТЦК и СП по мобилизационно-оборонительной работе полковник Андрей Якунин.
Так, по словам представителя ТЦК, речь идет о военнообязанных гражданах двух категорий:
- лица, имеющие проблемы со здоровьем;
- лицах старше 50 лет.
Военно-врачебная комиссия может признать таких граждан пригодными к военной службе в:
- тыловых частях;
- ТЦК и СП;
- ВВУЗ;
- учебных центрах (учреждениях);
- медицинских подразделениях;
- подразделениях логистики;
- подразделениях связи;
- подразделениях поддержки и обеспечения;
- подразделениях оперативного обеспечения.
Как пояснил Якунин, в составе подразделений поддержки и обеспечения, мобилизованные выполняют очень важные задачи по оборудованию фортификационных сооружений, осуществляя меры обеспечения боевых подразделений.
Он отметил, что сейчас есть очень большая необходимость в комплектовании таких подразделений специалистами различных специальностей, в частности, водителями, операторами, крановщиками.
Ранее мы сообщали, кого могут призвать исключительно по добровольному согласию.
Напомним, мы писали, как происходит мобилизация офицеров запаса в 2025 году.
Также мы информировали, кто из осужденных в Украине подлежит мобилизации в апреле 2025 года.
Читайте Новини.LIVE!