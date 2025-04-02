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Кого могут отправить строить фортификации — две категории

2 апреля 2025 08:29
Сергей Попов - Редактор
Сергей Попов
Редактор
Мобилизация 2025 — в ТЦК рассказали, кого могут отправить строить фортификации
Строительство фортификационных сооружений. Фото: ГССТ/Facebook
Сергей Попов - Редактор
Сергей Попов
Редактор

В Украине некоторые военнообязанные мужчины могут подлежать мобилизации исключительно в подразделения обеспечения. В частности, их могут привлечь для строительства фортификационных сооружений.

Кого именно могут отправить строить фортификации, рассказал заместитель начальника Запорожского областного ТЦК и СП по мобилизационно-оборонительной работе полковник Андрей Якунин.

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Так, по словам представителя ТЦК, речь идет о военнообязанных гражданах двух категорий:

  • лица, имеющие проблемы со здоровьем;
  • лицах старше 50 лет.

Военно-врачебная комиссия может признать таких граждан пригодными к военной службе в:

  • тыловых частях;
  • ТЦК и СП;
  • ВВУЗ;
  • учебных центрах (учреждениях);
  • медицинских подразделениях;
  • подразделениях логистики;
  • подразделениях связи;
  • подразделениях поддержки и обеспечения;
  • подразделениях оперативного обеспечения.

Как пояснил Якунин, в составе подразделений поддержки и обеспечения, мобилизованные выполняют очень важные задачи по оборудованию фортификационных сооружений, осуществляя меры обеспечения боевых подразделений.

Он отметил, что сейчас есть очень большая необходимость в комплектовании таких подразделений специалистами различных специальностей, в частности, водителями, операторами, крановщиками.

 

Мобілізація 2025 — у ТЦК розповіли, кого можуть відправити будувати фортифікації
Строительство фортификационных сооружений. Фото: ГССТ/Facebook

Ранее мы сообщали, кого могут призвать исключительно по добровольному согласию.

Напомним, мы писали, как происходит мобилизация офицеров запаса в 2025 году.

Также мы информировали, кто из осужденных в Украине подлежит мобилизации в апреле 2025 года.

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