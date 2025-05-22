Мобилизация в июне 2025 — кто из украинцев не сможет служить в ВСУ — 10 категорий

Кого точно не будут мобилизовать в июне 2025 года — 10 категорий
Летом 2025 года в Украине так же будет продолжаться всеобщая мобилизация и военное положение, а значит военнообязанных мужчин и в дальнейшем будут призывать на военную службу. Но в то же время ряд граждан может быть освобожден от призыва из-за наличия определенных оснований.
Кто не будет подлежать мобилизации в июне 2025 года, рассказал юрист Дмитрий Франчук в комментарии УНИАН.
Мобилизация в июне 2025 — кто не может служить в ВСУ
По словам правоведа, есть ряд категорий граждан, которых не могут мобилизовать. Причинами могут быть как состояние здоровья, так и социальные обстоятельства.
Основные 10 категорий граждан, которых не мобилизуют:
- лица с инвалидностью I, II и III группы;
- признаны непригодными по заключению ВВК;
- мужчины старше 60 лет;
- постоянные смотрители за нетрудоспособными родственниками;
- многодетные родители (трое и более детей);
- мужчины, у которых жена или родители имеют инвалидность I или II группы;
- студенты дневной или дуальной форм обучения, а также аспиранты;
- осужденные за тяжкие преступления;
- те, у кого во время войны погиб или пропал без вести близкий родственник;
- лица, которые находились в плену.
В соответствии с п. 6 ч. 6 ст. 37 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе", с военного учета исключаются только те граждане, которые были осуждены к лишению свободы за тяжкие или особо тяжкие преступления, или были направлены для отбывания наказания в учреждения исполнения наказаний, или к которым были применены принудительные меры медицинского характера.
Не нужно оформлять отсрочку гражданам, достигшим предельного возраста. Они обязаны официально сняться с военного учета.
Также в отсрочке не нуждаются лица, признанные военно-врачебной комиссией непригодными с исключением с военного учета — у таких граждан должна быть соответствующая отметка в военно-учетном документе.
Все остальные категории обязаны официально оформить отсрочку, предоставив ТЦК и СП соответствующие документы, подтверждающие основания.
Ранее мы рассказывали, кто может оформить отсрочку от мобилизации в "Резерв+".
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