Мобілізація в Україні — у ТЦК розповіли, кого можуть відправити на фронт без навчання

Українські військовослужбовці на фронті. Фото: 66 ОМБр ім. князя Мстислава Хороброго/Facebook

В Україні триває мобілізація військовозобов'язаних чоловіків. Перед тим, як розпочати службу, кожен проходить військовий вишкіл у навчальних центрах. Термін навчання залежить від військового досвіду новобранця або ж його відсутності. Водночас є категорії, які можуть потрапити на фронт одразу без підготовки.

Про це заявила речниця Дніпропетровського обласного ТЦК та СП Олена Кузіна в ефірі телемарафону. Вона пояснила, у яких випадках чоловіків можуть направити на службу на передову без навчання.

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За словами представниці ТЦК, одразу на службу потрапляють ті, хто вже служив у війську менш як 10 років тому. До прикладу, якщо чоловік проходив строкову службу або воював в АТО/ООС, однак звільнився з ЗСУ.

Якщо така особа виявить бажання повернутись до ЗСУ, підписавши контракт, досвід дозволить не проходити навчання. Проте, якщо перерва була більш як 10 років, то людина їде до навчального центру і проходить підготовку заново.

Українські військовослужбовці ЗСУ на фронті. Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

Олена Кузіна нагадала, що контрактникам на відміну від мобілізованих доступний вибір, де служити. Окрім того, таким особам надається повний соцпакет. Якщо потрібно орендувати житло, це компенсують. У вищих військових навчальних закладах можна безплатно здобути освіту.

"Це медичне, грошове забезпечення, виплати за укладення першого контракту", — розповіла Кузіна.

Контракт підписують як жінки, так і чоловіки. Кандидатури новобранців ухвалюють, відштовхуючись від стану їхнього здоров'я, вмінь, навичок, цивільного досвіду, фізичної підготовки.

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