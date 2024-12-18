Мобилизация в Украине — в ТЦК рассказали, кого могут отправить на фронт без обучения

Украинские военнослужащие на фронте. Фото: 66 ОМБр им. князя Мстислава Хороброго/Facebook

В Украине идет мобилизация военнообязанных мужчин. Перед тем, как начать службу, каждый проходит военную подготовку в учебных центрах. Срок обучения зависит от военного опыта новобранца или его отсутствия. В то же время, есть категории, которые могут попасть на фронт сразу без подготовки.

Об этом заявила представитель Днепропетровского областного ТЦК и СП Елена Кузина в эфире телемарафона. Она объяснила, в каких случаях мужчин могут направить на службу на передовую без обучения.

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По словам представительницы ТЦК, сразу на службу попадают те, кто уже служил в армии менее 10 лет назад. К примеру, если мужчина проходил срочную службу или воевал в АТО/ООС, однако уволился из ВСУ.

Если такое лицо изъявит желание вернуться в ВСУ, подписав контракт, опыт позволит не проходить обучение. Однако если перерыв был более 10 лет, то человек едет в учебный центр и проходит подготовку заново.

Украинские военнослужащие ВСУ на фронте. Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

Елена Кузина напомнила, что контрактникам, в отличие от мобилизованных, доступен выбор, где служить. Кроме того, таким лицам предоставляется полный соцпакет. Если необходимо арендовать жилье, это компенсируют. В высших военных учебных заведениях можно бесплатно получить образование.

"Это медицинское, денежное обеспечение, выплаты за заключение первого контракта", — рассказала Кузина.

Контракт подписывают как женщины, так и мужчины. Кандидатуры новобранцев принимают, отталкиваясь от состояния их здоровья, умений, навыков, гражданского опыта, физической подготовки.

Ранее мы писали, могут ли уволиться с ВСУ военнослужащие, у которых закончился контракт.

Напомним, мы сообщали, кто и как принимает контрактную службу в Украине.

Также мы информировали, как берут иностранцев на военную службу по контракту.