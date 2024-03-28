Мобилизация в Украине 2024 — кого исключат из военного учета уже в апреле

Военнообязанные в территориальном центре комплектования. Фото: ХОТЦК и СП/Facebook

Все военнообязанные мужчины в Украине должны стоять на военном учете и регулярно обновлять свои данные в ТЦК и СП. В то же время украинским законодательством предусмотрены категории, которые могут быть исключены из учета по определенным причинам или обстоятельствам.

Кого из украинцев могут исключить из военного учета уже в апреле 2024 года, Новини.LIVE рассказывает далее в материале.

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Кого могут исключить из военного учета

Действующее законодательство определяет семь категорий военнообязанных, исключаемых из учета. После исключения мужчина перестает быть военнообязанным или резервистом, соответственно его не могут принудительно мобилизовать даже во время военного положения.

Так, согласно ЗУ "О воинской обязанности и военной службе", исключить из учета могут лиц, которые:

погибли;

достигли предельного возраста;

были мобилизованы на службу;

были признаны ВЛК непригодными к прохождению военной службы в военное время;

отказались от гражданства Украины;

учатся в высших военных учреждениях;

были осуждены за совершение особо тяжкого или тяжкого преступления.

Военнообязанный в территориальном центре комплектования. Фото: ХОТЦК и СП/Facebook

Исключение из военного учета — порядок и какие документы нужны

В Порядке организации и ведения военного учета отмечается, что исключение из военного учета лиц, которые по решению суда признаны непригодными к военной службе по состоянию здоровья, объявлены умершими (или пропавшими без вести) или приговорены к лишению свободы, осуществляется без их личного присутствия.

Во всех других случаях призывнику, резервисту, военнообязанному необходимо явиться в ТЦК и СП и предоставить следующие документы:

заявление;

паспорт;

документы, подтверждающие основание исключения из военного учета;

военно-учетные документы.

ТЦК выносит решение по исключению из военного учета после рассмотрения этих документов. Вывод могут забрать лицо или его представитель.

Если лицо не согласно с решением об исключении из военного учета, его можно обжаловать в административном суде.

Ранее мы сообщали, кто будет мобилизован в ряды ВСУ в первую очередь в апреле 2024 года.

Напомним, мы писали, кто из военнообязанных украинцев должен явиться в ТЦК и СП без повестки уже с 1 апреля.

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