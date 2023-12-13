Мобилизация в Украине — кого будут призывать в ВСУ в 2024 году — полный список

Собрание бойцов территориальной обороны в Украине. Фото: Mykola Berdnyk/DW

Военное положение и всебщая мобилизация в Украине продлены до 14 февраля 2024 года. Поэтому военнообязанных мужчин и дальше будут призывать на военную службу, если они не имеют оснований для отсрочки и пригодны по состоянию здоровья. Сейчас в стране идет подготовка к сотрудничеству с рекрутинговыми компаниями, которые будут заниматься поиском специалистов в ряды ВСУ.

Каких категорий военнообязанных граждан еще коснется мобилизация в следующем году, рассказываем далее в материале.

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Мобилизации будут подлежать военнообязанные мужчины:

с военным опытом в возрасте от 18 до 60 лет, имеющих статус "пригодный" и "ограниченно пригодный";

без военного опыта в возрасте от 27 до 60 лет, имеющих статус "пригодный" и "ограниченно пригодный";

от 18 до 60 лет снятые с военного учета, но признаны пригодными и ограниченно пригодными по решению ВВК.

Также начать военную службу добровольно по контракту могут:

мужчины в возрасте от 18 до 27 лет без боевого опыта;

мужчины с инвалидностью;

мужчины, имеющие отсрочку по семейным обстоятельствам;

женщины.

Ранее мы сообщали, кто из украинских мужчин может лишиться отсрочки от мобилизации.

Напомним, мы писали, кого из украинцев могут мобилизовать на военную службу, но отправить на фронт не имеют права.

Также мы информировали, какие документы нужны военнообязанным мужчинам, чтобы получить отсрочку от мобилизации.