Мобилизация в июне 2025 года — кого будут забирать в ВСУ в первую очередь

Украинские военнослужащие срочной службы. Иллюстративное фото: mukachevo.net

В Украине действуют военное положение и всеобщая мобилизация из-за полномасштабной войны, которую начала страна-агрессорка россия. В этот период и в дальнейшем будут привлекать в Силы обороны военнообязанных мужчин. Есть определенные категории граждан, призыв которых будет происходить в первую очередь.

Кто из украинских мужчин подлежит мобилизации в июне 2025 года в первую очередь — читайте в материале Новини.LIVE.

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Мобилизация в июне 2025 — кто подпадает под призыв

В соответствии с Законом Украины "О воинской обязанности и военной службе", обязательной мобилизации на военную службу подлежат военнообязанные мужчины в возрасте от 25 до 60 лет с опытом военной службы или без него при условии, что:

военно-врачебная комиссия (ВВК) признала пригодным к военной службе;

нет официально оформленной отсрочки;

не находятся в списках забронированных работников критически важного для государства предприятия, учреждения или организации.

Украинские военнослужащие на построении. Иллюстративное фото: 93-я ОМБр Холодный Яр/Facebook

Украинское военное командование неоднократно подчеркивало, что в первую очередь для доукомплектования Вооруженных Сил нужны военнослужащие с боевым опытом — в частности штурмовики, артиллеристы и специалисты с редкими или узкопрофильными военными специальностями.

Что касается мобилизации мужчин в возрасте от 50 до 60 лет, то она происходит на общих основаниях. Но чаще всего таких граждан направляют служить в тыловых подразделениях, военных комиссариатах, учреждениях и учебных заведениях. В таких подразделениях они не привлекаются к боевым действиям, а занимаются обеспечением потребностей войска (логистика, связь, медицинское обслуживание и т.д.).

Юноши в возрасте от 18 до 25 лет могут присоединиться к армии только добровольно — после подписания контракта.

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