Мобилизация в Украине — кого в апреле 2025 года будут забирать в ВСУ в первую очередь

128 горно-штурмовая бригада, 2021 год. Фото: А. Семенюк/zaholovok.com.ua

Уже три года в Украине продолжается полномасштабная война, развязанная Россией. Для защиты страны от российских оккупантов осуществляется мобилизация военнообязанных мужчин. В то же время украинская армия имеет первоочередную потребность в определенных категориях граждан и специалистах.

Кого именно призывают в ряды ВСУ в первую очередь в апреле 2025 года — рассказываем в этом материале.

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Согласно Закону Украины "О воинской обязанности и военной службе", обязательной мобилизации подлежат лица в возрасте от 25 до 60 лет.

Именно после достижения 25-летнего возраста лицо становится военнообязанным. Во время военного положения призыву по мобилизации подлежат исключительно военнообязанные лица, то есть те, кто находится в запасе после достижения 25-летнего возраста.

128 горно-штурмовая бригада, 2021 год. Фото: А. Семенюк/zaholovok.com.ua

Кого из украинцев в первую очередь будут мобилизовать

Правила призыва в апреле 2025 года остаются неизменными. Мобилизации подлежат военнообязанные мужчины в возрасте от 25 до 60 лет с опытом военной службы или без него при условии, что:

нет отсрочки или бронирования;

ВВК признала пригодным к военной службе.

Стоит заметить, что мобилизация мужчин в возрасте от 50 до 60 лет происходит на общих основаниях, однако чаще всего таких граждан направляют служить в части обеспечения, в штаб и тому подобное.

Как неоднократно отмечало украинское военное руководство, для доукомплектации армии в первую очередь нужны люди, которые имеют боевой опыт (штурмовики, артиллеристы и т.д.), а также специфическую или дефицитную военную специальность.

Ранее мы информировали, кого в апреле 2025 года могут мобилизовать исключительно по добровольному согласию.

Напомним, мы писали, когда мужчин старше 60 лет могут мобилизовать.

Также мы сообщали, по каким причинам мужчин могут исключить из воинского учета.